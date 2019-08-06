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11:39 (мск), источник: ТАСС

«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона

Решение, по данным источника в авиакомпании, связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании. По его словам, решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.

К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона «Победа» выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена.

Официальный представитель компании подтвердил, что продажи приостановлены. На данный момент «Победа» выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.

Лоукостер открыл рейсы в Гюмри в декабре 2016 года.

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