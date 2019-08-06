14:32 (мск), источник: Газета.Ру
Пять лет эмбарго: как Россия пережила контрсанкции
Сколько Россия потратила сил и денег на «продуктовый занавес».
Мы уже и забыли вкус настоящего пармезана и хамона. Да что там пармезан — польских яблок тоже нет. Пять лет назад Москва ввела контрсанкции — меры против тех стран, которые ввели антироссийские ограничения. Прежде всего российский ответ затронул продовольствие из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Как прошли эти «пять лет без пармезана» и какое влияние на нашу экономику оказали санкции и контрсанкции?
ФТС отчиталась об успехах в борьбе с не нашей едой. За пять лет было уничтожено более 21 тысячи тонн «вражеских» продуктов. Указ об их уничтожении, надо заметить, вышел не одновременно с указом президента 6 августа 2014 года, а на полгода позже. Основная «черная дыра» контрабанды —
Москва в прошлом году поставила перед Минском вопрос ребром — о прекращении такой практики. Однако кардинальных перемен не произошло: за семь месяцев текущего года пытались ввезти еще 3 тыс. тонн «запрещенки» (по крайней мере, столько было перехвачено). Масштабы провоза такой продукции наталкивают на мысль об объемах серого импорта других товаров — не запрещенных, но это уже другой вопрос.
Во властных кругах принято говорить, что продуктовое эмбарго пошло на пользу отечественному производителю. Политики еще пять лет назад стали нахваливать контрсанкции — мол, чем больше, тем лучше. В конце концов мы наши сыры начнем (и таки начали) производить, включая пармезан.
Сейчас Россия не только производит 99% необходимого ей зерна, но и вышла на первые места по его экспорту в мире. Мы обеспечиваем себя мясом и мясными продуктами на 93% (немыслимый показатель в советские годы и позже), на 95% — сахаром.
Однако есть отставание по достижению целей импортозамещения по молоку, овощам, фруктам, а также картофелю, хотя и тут самообеспеченность по всем этим видам продуктов выросла. И постепенно «мазохистские» призывы типа «дайте нам еще больше санкций!» поутихли. Почему?
Дело в том, что, как и предполагали многие, импортозамещение далось дорого. В буквальном смысле слова. Произошло подорожание продуктов, что немудрено в условиях искусственного ограничения конкуренции. Сильнее всего (данные KPMG), начиная с 2013 года, когда никаких ни санкций, ни контрсанкций не было, подорожали сливочное масло (на 79%), мороженая рыба (на 68%) и
Причем, наращивание сельхозпроизводства (да и другого) — это результат не дикой конкуренции с
Собственно, ровно та же беда — зависимость от иностранных технологий и оборудования — не позволила выполнить все задачи по импортозамещению. Даже продолжившееся в прошлом году ослабление рубля не привело к сокращению импорта: начиная с 2017 года, после шока первых трех лет под санкциями и накапливания отложенного спроса, импорт остается на неизменном уровне — примерно 75% к показателям 2013. В большинстве отраслей остается высокая (от 50 до 90%) зависимость от импортного оборудования, технологий и комплектующих, особенно в электронике и высокотехнологичных отраслях.
Все эти трудности не означают, что российской экономике не удалось приспособиться к жизни в условиях санкций. Приспособиться как раз удалось. Роста особого нет, однако нет никакого катастрофического падения, как предрекали западные санкционеры. Российская экономика вовсе не «лежит в руинах», как выразился однажды бывший президент США Барак Обама.
По оценкам МФВ, ущерб российской экономики от санкций ежегодно (с 2014 по 2018 год) обходился нам в потерю примерно 0,2 процентных пункта от роста ВВП. Тогда как падение цен на нефть убавляло от этого роста в среднем 0,65 п.п. В качестве других факторов замедления МВФ отметило жесткую бюджетную политику (минус 0,1 п.п.), сдерживающую
Среднегодовой рост ВВП за последние пять лет составил в среднем 0,5%. За пять лет российская экономика выросла на более чем скромные 2,5%, а могла бы вырасти на 5,9%.
Правда, есть и другие оценки: так, агентство Bloomberg подсчитало, что
Впрочем, с выводами зарубежных экспертов можно поспорить. Скажем, в том, что сама по себе
При этом именно государство остается на сегодня главным инвестором в российскую экономику, и именно с ним (прежде всего, с нацпроектами, финансируемыми в основном за счет бюджета) власти связывают основные надежды на выправление экономической ситуации и улучшение положения в социальной сфере. За годы противостояния с Западом был сделан решающий выбор в пользу этатизма в экономике. Причем за счет частной инициативы и частного предпринимательства.
Вопрос в том, как долго еще мы будем мерить успехи именно по этой «минималисткой» шкале? Не употребляя при этом всуе термин «экономическое прозябание». И дело тут, конечно, не в пармезане. Мы к нему так, собственно, и не успели привыкнуть.
Редакция «Газеты.Ru»