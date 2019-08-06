Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тур в один конецПочему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Фоторепортажи
18Новая волна паводков в Иркутской области
26Светлое прошлое
15:48 (мск), источник: РИА Новости

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.

Источник: Reuters

Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля. Текущий курс, по которому выписываются билеты, — 71 рубль за евро.

«Для расчета в системе бронирования применяется курс Центробанка России по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро). То есть, на каждые 1000 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1500 рублей», — отмечают эксперты сервиса.

«Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы. Например, в США или Юго-Восточную Азию», — говорится в сообщении.

«На стоимости авиабилетов по России изменение курса IATA не скажется, — сказал РИА Новости советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. — За последние два месяца это первая корректировка в большую сторону, поскольку курс рубля был стабилен».

Он подчеркнул, что на большинстве туристов, которые планировали летом отправиться за рубеж, подорожание не скажется, так как основная часть авиабилетов уже оплачена. «Это касается в первую очередь тех пассажиров, которые забронировали дорогостоящие билеты за границу, — подчеркнул эксперт. — Им имеет смысл выкупить их до 23:59 сегодняшнего дня».

 Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Умер автор песни 'Снег кружится' Сергей Березин
Эрдоган рассказал о предотвращении большой трагедии в Идлибе
Внука генерала ФСБ отпустили под домашний арест по делу о разбое
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Жительница Владивостока обманом вызвала скорую для собаки
Отец с сыном нашли в заброшенном здании конверт с деньгами
На улицах Нью-Йорка появились огромные букеты (фото)
Здоровье
Врач объяснил, чем опасен арбуз Россия, по данным статистики, входит в десятку стран, активно выращивающих арбузы. Этот продукт очень популярен в нашей стране.
WOWSale
10 вещей для фанатов еды И для фанатов скидок!
Авто
Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей В России вступили в силу законы, которые ужесточают ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков
Кино
Антонио Бандерас рассказал, как инфаркт повлиял на его карьеру Здоровье актера подорвали съемки в фильме «33»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Путь к Роковому Выстрелу – 5 438
Беги, Форест, беги!!(цитата их к/ф Форест Гамп 296
Взрослые дети на свадьбе родителей 267
Вот и что это было? 191
Леди
Сын Королевой и его девушка-модель показали чувства на публике 17-летний Архип Глушко влюблен.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь