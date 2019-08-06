15:48 (мск), источник: РИА Новости
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля. Текущий курс, по которому выписываются билеты, — 71 рубль за евро.
«Для расчета в системе бронирования применяется курс Центробанка России по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро). То есть, на каждые 1000 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1500 рублей», — отмечают эксперты сервиса.
«Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы. Например, в США или
«На стоимости авиабилетов по России изменение курса IATA не скажется, — сказал РИА Новости советник руководителя Ростуризма,
Он подчеркнул, что на большинстве туристов, которые планировали летом отправиться за рубеж, подорожание не скажется, так как основная часть авиабилетов уже оплачена. «Это касается в первую очередь тех пассажиров, которые забронировали дорогостоящие билеты за границу, — подчеркнул эксперт. — Им имеет смысл выкупить их до 23:59 сегодняшнего дня».