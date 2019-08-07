08:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Лекарства довели до срывов
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись.
Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс. Главной причиной этого стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Министерство таким образом пыталось выровнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.
Это более четверти всех тендеров, состоявшимися в первой половине 2019 года признаны 163,4 тыс. Соответствующие подсчеты для «Ъ» подготовила аналитическая компания Headway. Из них следует, что суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52%, с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб. Большинство тендеров — 55,6 тыс.— не состоялись
Многие компании избегают участия в госзакупках
Новая методика была принята для выравнивания цен на госзакупках в разных регионах, где стоимость одних и тех же препаратов могла различаться в разы.
При этом, например, при расчете НМЦК для относительно небольших поставок учитываются цены крупных тендеров, продолжает он. Господин Глушков напоминает, что в первом квартале Минздрав опубликовал разъяснения, из которых следовало, что цены, рассчитанные в соответствии с методикой, являются «индикативными». При этом если субъект захочет указать более высокую НМЦК, ему придется обосновывать такое решение, и регионы не хотят брать на себя ответственность, говорит
По данным Headway, подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные. Причем срывались закупки недорогих препаратов, таких как натрия хлорид (4,7 тыс. несостоявшихся аукционов), декстроза (3,2 тыс.), преднизолон (2,4 тыс.). По словам Сергея Шуляка, помимо низкой стоимости госзаказчик указывает еще и слишком маленький объем поставки, что невыгодно компаниям.
Это лекарство является одним из основных препаратов, закупаемых для
После срыва первых аукционов организация «Пациентский контроль» обращалась к 11 компаниям, производящим ламивудин, с просьбой разъяснить причины неучастия и сообщить, планируется ли поставлять лекарства для повторных аукционов. В «Канонфарме» и «Нанолеке» неучастие в аукционах также объясняли низкой ценой контракта.
В июле активисты «Пациентского контроля» обратились к
Глава отдела мониторинга организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов отмечает, что, как ему поясняли представители компаний, несостоявшиеся аукционы предполагали закупку слишком большого объема ламивудина — 73,3 млн таблеток. Такого количества готового препарата ни у кого не оказалось, отметил господин Михайлов, а изготовить препарат в указанные сроки, по словам производителей, не представляется возможным.
Сейчас
По его словам, всего лишь 14 субъектов РФ закупают препарат в 2019 году самостоятельно.
В Минздраве на запрос «Ъ» не ответили.
Мария Котова