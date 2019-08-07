Опубликовано видео первого полета беспилотника «Охотник»

Видео длительностью 1 минута и 11 секунд опубликовано в YouTube российского военного ведомства. На видеоролике видно, как беспилотник с номером «071» совершает пробег по взлетно-посадочной полосе и взлетает в небо. Показан его полет и маневры на высоте, а также посадка.
Судя по видеозаписи, «Охотник» выполнял полет с неубранными шасси. Таким образом проходит первый полет любой авиационной техники самолетного типа. Кроме того, на беспилотнике установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31. Такие силовые установки используются в частности на истребителях Су-27.
В субботу Минобороны РФ сообщило о первом полёте новейшего военного БЛА «Охотник», который длился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и выполнил успешную посадку.
Беспилотник «Охотник» выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. «Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.