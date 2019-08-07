Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
18Шарлиз Терон отмечает 45-летие
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
13:34 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео первого полета беспилотника «Охотник»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника «Охотник», который должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в ВС РФ.

Видео длительностью 1 минута и 11 секунд опубликовано в YouTube российского военного ведомства. На видеоролике видно, как беспилотник с номером «071» совершает пробег по взлетно-посадочной полосе и взлетает в небо. Показан его полет и маневры на высоте, а также посадка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Появились первые качественные снимки «Ночного охотника»

Судя по видеозаписи, «Охотник» выполнял полет с неубранными шасси. Таким образом проходит первый полет любой авиационной техники самолетного типа. Кроме того, на беспилотнике установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31. Такие силовые установки используются в частности на истребителях Су-27.

В субботу Минобороны РФ сообщило о первом полёте новейшего военного БЛА «Охотник», который длился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и выполнил успешную посадку.

Беспилотник «Охотник» выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. «Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Читайте также

 Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Трудные подростки держат в страхе и взрослых, и ровесников
Путин призвал Зеленского прекратить обстрелы населения Донбасса
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Филиппа Киркорова
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обнаружена древняя статуя Александра Македонского
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
Переодевшийся дочерью ради побега наркобарон найден мертвым
Здоровье
Врач объяснил, чем опасен арбуз Россия, по данным статистики, входит в десятку стран, активно выращивающих арбузы. Этот продукт очень популярен в нашей стране.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
На трассе М-4 «Дон» проходят облавы на водителей (не ГИБДД) В ходе рейда, который продлился всего шесть часов, приставам удалось изъять на месте у неплательщиков несколько автомобилей
Кино
Антонио Бандерас рассказал, как инфаркт повлиял на его карьеру Здоровье актера подорвали съемки в фильме «33»
Недвижимость
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
В России подскочили цены на жилье
Популярные темы на «Детях»
на две семьи 242
Спасло чудо 223
Море 192
Общение с родителями взрослых детей. 161
Леди
Сын Королевой и его девушка-модель показали чувства на публике 17-летний Архип Глушко влюблен.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь