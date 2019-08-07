Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тур в один конецПочему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
16:12 (мск), источник: Газета.Ру

Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В конверте: Росстат подсчитал серые зарплаты.

Объем «серых» зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей — 12,6% ВВП. По данным Росстата, это минимальный показатель за последние пять лет. Россияне не верят в пенсионную систему и предпочитают заработок «здесь и сейчас», даже если он выдается «в конверте». По мнению экспертов, отказаться от «серых» зарплат не получится

По данным Росстата, каждый третий россиянин получал зарплату «в конверте» в прошлом году. Всего в 2018 году объем «серой» зарплаты составил 13,07 трлн рублей. Получившуюся сумму можно приравнять к расходной части федерального бюджета за аналогичный период (2018 год) — 16,8 трлн рублей, пишут «Известия».

Если посмотреть на процентное соотношение, то в прошлом году скрытые доходы россиян были на уровне 12,6% ВВП (номинальный ВВП 2018-го составил 103,8 трлн рублей).

Причем Росстат отмечает, что за последние пять лет этот показатель снижался.

В 2014 году он был на уровне 13,4% ВВП, в 2015-м — 13,5%, в 2016-м — 13%, а в 2017-м — 12,9%.

Для подсчета совокупных «серых» доходов Росстат использует балансовый метод. Статистическое ведомство сравнивает легальные доходы россиян с их расходами и сбережениями.
Читайте также
В российских регионах составлен «портрет» бедности

Разницу между показателями определяют как незаконно полученные средства — это зарплаты «в конвертах», неофициальные подработки, с которых не платятся страховые отчисления и подоходный налог.

Экспертов новые данные Росстата совсем не удивляют.

Как отмечает Алексей Коренев, финансовый аналитик «Финам», сумма эта большая и говорит это о том, что «ситуация с бизнесом у нас действительно плохая».

«Бизнес-климат плохой. Бизнесменам работать “в чистую” — “в белую” — невыгодно. Бизнес старается всячески часть зарплаты уводить в тень», — говорит аналитик.
Читайте также
75% россиян не хватает денег до зарплаты, показало исследование

«Серые зарплаты» — это далеко не всегда нелегальный бизнес, гаражные кооперативы, незарегистрированные самозанятые, указывает Коренев. Скорее всего человек просто получает вторую зарплату или имеет какой-то приработок.

«Здесь весь спектр: начиная от гаражников, заканчивая доплатой «в конвертах», — поясняет эксперт.

По словам директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды, количество людей, которые получали зарплату в конверте или «халтурили», доходило ранее до 40% от работающего населения.

Однако в последнее время можно проследить другую тенденцию.

Граждане начинают отказываться от таких подработок, поскольку спрос на такие услуги снизился. Это связано с тем, что у людей стало меньше денег на маникюр, репетиторов по иностранным языкам или на уроки игры на гитаре, подчеркивает Андрей Покида.

«Доля тех, кто так или иначе получает доход в “серой” зоне, сократилась до 30%», — оценивает он.

При этом, как уверены эксперты, работники не отказываются от дополнительных подработок, поскольку система перераспределения части зарплаты в виде каких-то социальных благ работает неэффективно.

Работник не получает ощутимой выгоды после отчислений в социальный или пенсионный фонд. В таких условиях на первый план выходит заработок «здесь и сейчас», а что он в конверте — уже вторично.
Читайте также
Бедность не порог: «ленивых» малоимущих предложили лишить господдержки

«Хочется эти деньги “получить на руки”, чем отдать “дяде”. “Дядя” неизвестно как ими распорядится», — говорит Алексей Коренев.

Особенно большие финансовые потери при получении «серой» либо «черной» заработной платы несут сотрудники предпенсионного возраста, женщины, готовящиеся к прибавлению в семье, и так далее. Работодателю невыгодно держать сотрудника, который сейчас уйдет. Чтобы не нести социальные обязательства перед государством, компания переводит работника на «серую» зарплату.

«У любых проблемных с точки зрения работодателя категорий трудящихся будет схожая картина», — резюмирует аналитик.

Полностью отказаться от «серого» сектора, как это сделали другие страны, вряд ли получится. Но сократить показатель вдвое возможно при комплексном подходе, где эта сфера будет регулироваться, а бизнес будет поддерживаться.

По оценкам экспертов, на это уйдет ни много ни мало 10 лет.

При этом в Росстате выявили основные причины незанятости в России. Статистика актуальна за первый квартал 2019 года, речь в ней идет о безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа). Об этом пишет RT со ссылкой на данные службы. И это не серые зарплаты. По данным Росстата, 16,1% из них оставили предыдущее место работы из-за сокращения штата, ликвидации предприятия или своего бизнеса. По собственному желанию уволились 26,6%.

Читайте также

Мишустин: более 60 тысяч человек зарегистрировались в ФНС в качестве самозанятых
Во время загрузки произошла ошибка.
6 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Налог для самозанятых
 В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Сколько Порошенко потратил на Мальдивах
Путин призвал Зеленского прекратить обстрелы населения Донбасса
Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме
Туристки выпали из катера в Сочи во время фотосессии
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Филиппа Киркорова
Слоны и кабаны начали нападать на домашний скот
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Тарантино погулял по Кремлю и назвал любимый русский фильм
Здоровье
Врач объяснил, чем опасен арбуз Россия, по данным статистики, входит в десятку стран, активно выращивающих арбузы. Этот продукт очень популярен в нашей стране.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
На трассе М-4 «Дон» проходят облавы на водителей (не ГИБДД) В ходе рейда, который продлился всего шесть часов, приставам удалось изъять на месте у неплательщиков несколько автомобилей
Кино
Шарлиз Терон — 44: за что мы ее любим Знаменитая голливудская актриса отмечает день рождения — «Кино Mail.ru» рассматривает фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Телеведущая и певица снялась с маленьким Майклом в рекламе
Леди
Максим Виторган отдыхает в Греции с молодой возлюбленной Влюбленные проводят отпуск вместе.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь