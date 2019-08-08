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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В России резко подорожал хлеб

Росстат зафиксировал подорожание черного хлеба в российских магазинах. За первые семь месяцев 2019 года ценовой рост составил 7,7 процента, передает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Источник: РИА "Новости"

При этом год назад подорожание хлеба составило только 2,3 процента. В этом году цены росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен за первые семь месяцев 2019 года оказался равен пяти процентам.

Последние актуальные цены на отдельные виды хлеба в рублях датированы июнем 2019-го. Черный хлеб в июне текущего года, по данным Росстата, стоил 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 9,6 процента.

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Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали до 75,87 рубля (плюс 8,3 процента), серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожал — до 49,96 рубля (плюс 7,4 процента).

Отмечается, что такие цены максимальные как минимум с 2009 года.

Ранее в июле сообщалось, что главной причиной подорожания хлеба стал рост цен на сырье — пшеницу и муку. Кроме того, на стоимости хлебобулочных изделий отразилось и повышение налога на добавленную стоимость с начала года.

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