17:49 (мск), источник: Интерфакс
Минсельхоз не заметил резкого роста цен на хлеб
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Ситуация на рынке хлеба стабильна, резких колебаний цен нет, заявили в
Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что с января по июль хлеб в рознице подорожал на 7,7% больше, чем годом ранее, для черного хлеба рост составил 9,6%.
Минсельхоз, ссылаясь на данные регионов, сообщил, что на 1 августа годовой рост цен производителей на хлеб из
По данным Росстата на 29 июля 2019 года, средняя потребительская стоимость хлеба из пшеничной муки составила 50,22 рубля за 1 кг (рост на 4,2% с начала года), из
Урожай зерновых ожидается на уровне 118 млн тонн, это позволит полностью покрыть внутренние потребности и создать запасы для сохранения стабильных цен, считают в Минсельхозе.
Объективных причин для роста цен она не видит. Она также напомнила, что в цене буханки только 20% определяется мукой.
Директор