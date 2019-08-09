Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит

В июне текущего года громкий скандал всколыхнул Кузбасс — группа жителей города Киселевска попросила политического убежища в Канаде. Люди жаловались на постоянно идущий из-под земли дым, не позволяющий нормально дышать. Жалобщиков предложили отселить подальше от угольных разрезов, но спустя пару дней переехать захотел уже весь город. И пока власти Кемеровской области гасят этот социальный пожар обещаниями, многие пытаются бежать самостоятельно — выводят в продажу свое жилье по бросовым ценам, чтобы выручить хоть немного денег на новый старт. Надежды на то, что кто-то купит, немного. «Лента.ру» изучила рынок недвижимости города, оказавшегося на грани экологической катастрофы.
Канада, помоги
Видеообращение жителей Киселевска к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу было опубликовано на YouTube 8 июня. Люди попросили дать им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в регионе. Они сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с городом. По их словам, огонь возникает возле угольных разрезов, находящихся в том числе в границах населенного пункта.
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Спустя неделю, 15 июня, город посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «Приехал сегодня в Киселевск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым, — написал чиновник на своей странице во “ВКонтакте”. — Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретимся здесь в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения. Ежедневно держим ситуацию на контроле».
После этого конфликт мог бы сойти на нет — внимание местных властей привлечено, Канада в политическом убежище отказала (в канадском министерстве иммиграции заявили, что жители Киселевска могут претендовать на статус беженцев только после того, как покинут Россию). Но уже 19 июня доведенные до отчаяния люди записали новое обращение, на сей раз адресованное президенту Владимиру Путину. Они потребовали расселить не часть домов, как это предложили чиновники, а весь Киселевск.
«Местные власти нас и вас, Владимир Владимирович, уверяют, что у нас экологическая обстановка нормальная, но из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик, находящихся в жилых зонах, независимые эксперты сообщают, что у нас завышение всех допустимых норм загрязнения в десятки, а то и в сотни раз. Киселевск превратился в одну большую промышленную зону, в нем по всем экологическим показателям населению нельзя проживать», — заявили жители.
С тех пор в публикациях Сергея Цивилева во «ВКонтакте» киселевская ситуация не фигурировала ни разу.
В почти ежедневных постах обсуждается все — от нехватки детских садов до ограничений продажи пива, но только не горящая земля в Киселевске. Город, конечно, никто не расселил.
Решительные жители выставляют на продажу свои дома и квартиры. Для населенного пункта со 90-тысячным населением и неясными перспективами выбор жилья здесь достаточно большой.
Срочно продам
Главное, что бросается в глаза при просмотре объявлений о продаже недвижимости в Киселевске, — почти в каждом фигурирует слово «срочно», зачастую написанное заглавными буквами. Местные собственники чаще описывают достоинства квартиры и редко говорят о местоположении дома. Об инфраструктуре — очень коротко: «рядом детский сад, школа, поликлиника». Наличие пластиковых окон расценивается, очевидно, как большой плюс — если они есть, об этом обязательно упомянут в первых предложениях текста.
Всего в базе ЦИАН около полутора сотен квартир, предлагаемых покупателям в Киселевске.
Минимальный ценник — всего 350 тысяч рублей за 18-метровую студию на последнем этаже пятиэтажки.
«Комната в хорошем состоянии, пластиковое окно, входная дверь — евро, просторная кладовая, санузел, унитаз новый, полы деревянные, не скрипят, — перечисляет достоинства жилья автор объявления. — Рядом вся инфраструктура — школа, магазины, автобусная остановка. Квартира теплая и светлая, потолки ровные. Розетки, выключатели новые все. Соседи тихие. Документы готовы. Торг».
За 380 тысяч можно купить 30-метровую «однушку» на улице 1 Мая, а за 415−500 тысяч — полноценную «двушку» площадью от 44 до 59 квадратных метров. На печально известной Парниковой улице, жителей которой измучили подземные пожары, в продаже всего одна двухкомнатная квартира — 45-метровая за 500 тысяч рублей. Владелец не вдается в подробности. «Рассмотрю любые формы продажи, ипотека», — пишет он.
Вообще, выделить в городе кластер с дешевым жильем, вроде московской Капотни, невозможно: подозрительно доступные предложения есть на улицах в разных районах — Гагарина, Маяковской, Ленина, Боевой, Трудовой, Лутугина и прочих.
Получается, что в Киселевске «Капотня» буквально везде.
Условно дорогое жилье в городе тоже есть — например, 82-метровая квартира за 2,65 миллиона — это местный ценовой максимум. Преимущества: новый дом (2005 года постройки), «дизайнерский» ремонт, трехметровые потолки. «Работы выполнены на высоте! Кухонный гарнитур “Шатура” остается при продаже. В коридоре и спальной комнате встроенные шкафы-купе от производителя “Командор”. Ванная комната также отличается высоким качеством мастерства специалистов, плюс джакузи! Межкомнатные двери натуральное дерево, выполнены под заказ! В ремонт не скупились», — заверяет собственник. И в завершение гарантирует сейсмостойкость здания.
Еще одна особенность местного рынка жилья — в городе, судя по онлайн-базам недвижимости, нет коммунальных квартир. В ЦИАН всего одно объявление о продаже комнаты: 19-метровый объект предлагается за 195 тысяч рублей.
В сегменте частных домов поживее: 71 объявление, минимальная цена — 150 тысяч рублей, то есть дешевле единственной выставленной на рынок комнаты. Самый дорогой в Киселевске коттедж стоит 4 миллиона рублей. В немногочисленных объявлениях о продаже домов прямо около угольных разрезов нет ни слова о горящей земле, дыме, черном снеге и прочих экологических катаклизмах, вынудивших жителей просить помощи у далекой Канады.
«Не будет разрезов — нам будет нечего жрать»
Собственники, выставившие свое жилье на продажу, немногословны, зато местные риелторы в принципе отрицают, что в Киселевске есть какие-либо проблемы с окружающей средой.
И градус отрицания такой, что становится ясно — это не только и не столько из-за бизнеса: угольную пыль, как и возгорания почвы, далеко не все считают реальной проблемой.
«Это все выдутая история, — рассказал “Ленте.ру” риелтор, пожелавший остаться неназванным. — У нас 500 человек видят черный снег, а население — 93 тысячи. Я сюда 20 лет назад приехал, и черный снег здесь был всегда. Это из-за угля, а не из-за урана. У нас нормальная экология для промышленного города. Не будет разрезов — нам будет нечего жрать. Были и будут, и мы рады, что они есть». Ситуацию с «канадцами» — так в Киселевске называют жителей, обратившихся к Трюдо, — специалист считает искусственно обостренной: по его мнению, жалобщики хотели, чтобы их дома снесли в рамках программы реновации жилого фонда, и обозлились, не попав в нее. «У них там шкурный интерес», — пояснил риелтор.
«Говорят, что у нас очень дешево стоит жилье, но вот в моем районе, где я живу, квартира стоит 1,1 миллиона, — поведал он. — Где ремонт получше, там и до двух миллионов доходит. 350 тысяч стоят квартиры в бывших общежитиях — да, у нас есть такие. А так квартиры покупают шахтеры, те, кто работают на разрезах. В основном простые люди. С ипотекой, ну, а как иначе. У шахтеров, которые не бухают, не колются, у них нормальные семьи. Жилье у нас за последние семь-восемь месяцев выросло в цене, на ожиданиях рынок всегда растет. Может, из-за большого сноса, может, из-за всей этой истории».
Риелтор также отметил, что Киселевск не входит в двадцатку самых экологически грязных городов России и в десятку по заболеваемости онкологическими заболеваниями. Там, где живут «канадцы», по его словам, люди при продаже просят за недвижимость немалые деньги: недавно одна семья потребовала за трехкомнатную квартиру на Парниковке (район около Парниковой улицы) миллион рублей, при том что в ней давно не делали ремонт.
«У нас самая большая проблема — это железная дорога, — поделился собеседник “Ленты.ру”. — Через весь город она проходит. Раньше здесь поезда останавливались или ехали медленно, а сейчас они едут 60 километров в час, и вот такой поезд везет угольную пыль, два-три вагона — и пылища за ним, как в шахте. Через весь город. Ну, давайте железную дорогу еще перенесем в другое место, а то РЖД нашу экологию нарушает».
У нас угольный регион, у нас кругом уголь.
Оттока жителей из города, по его словам, нет. Бежит только молодежь. «Молодежь всегда куда-то хочет ехать, и раньше, в советские времена, они ехали на БАМ, целину осваивать, — философски заметил риелтор. — Они хотят путешествовать, посмотреть мир — почему бы и нет? Конечно, если он уезжает в Москву, это лучше, чем в Киселевске остаться. У него там столько перспектив!».
Черный снег, серый лед
Под ногами жителей Киселевска в буквальном смысле слова горит земля, но в социальных сетях город предстает милой российской провинцией, в которой не грех иметь дом для летнего отдыха. На фотографиях в Instagram — ухоженные улицы, много зелени, довольные лица. Молодые мужчины, как положено, снимаются на фоне авто, девушки — в темных очках, выставив вперед полусогнутую правую ногу. Свадьбы, дни рождения, субботники, ЗОЖ, салоны ногтевого сервиса (куда без них), шашлык по субботам — здесь все как обычно, если не копать глубже.
На сайте местной администрации жизнь тоже бьет ключом. Среди множества разделов находится нужный — «Муниципальные программы». В нем под номером 10 программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Киселевского городского округа». Даже если она подразумевает какие-то меры по защите граждан и их имущества от проблем, связанных с расположением города на границе угледобывающих производств, то объемы финансирования, очевидно, в случае ЧП не позволят спасти даже кошку: на 2018 год — 15,8 тысячи рублей, на 2019-й, 2020-й и 2021 годы — примерно по 17 тысяч рублей.
Другая немаловажная для жителей программа — «Формирование современной городской среды» (на 2018−2022 годы) предусматривает, что для благоустройства Киселевска на этот период хватит около 69 тысяч рублей.
Дефицит лавочек в скверах по сравнению с пожарами, конечно, мелочь. И несмотря на очевидный, главный минус киселевского жилья — расположение в зоне экологического ада — продавцы иных квартир не стесняются просить за свои квадратные метры миллионы. Апеллируют к интерьерным ценностям — дорогому кафелю, итальянской сантехнике и натяжным потолкам. Правда, и в другом российском городе — Тулуне, фактически оказавшемся непригодным для жизни (его дважды затапливало только летом 2019-го), можно найти предложения жилья по нескромным ценам.
Отдавать «за так» нажитое непосильным трудом россияне явно не готовы, и их можно понять. Но у рынка недвижимости свои законы: найти покупателя на явный неликвид позволяет только беспощадное снижение цены. Так что пока нет программы отселения людей из Киселевска, выбор у желающих сбежать из города небольшой: буквально — кошелек или жизнь. На осознание этой данности, вероятно, нужно время.