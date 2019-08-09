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13:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дорого, как в аптеке

Дешевые лекарства уходят из ассортимента.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией. Но производители обвиняют аптечные сети в неготовности продавать дешевые препараты из-за низкого бонуса, получаемого за их реализацию.

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В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, с которым ознакомился «Ъ». Так, за отчетный период продажи лекарств стоимостью выше 500 руб. в натуральном выражении увеличились на 7,8%, с 211,3 тыс. упаковок до 227,7 тыс. При этом продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 руб. упали на 3,3%, с 750,9 тыс. до 726,4 тыс. упаковок, от 50 до 150 руб.— на 3%, с 600,9 тыс. до 582,7 тыс. упаковок, до 50 руб. — на 7,1%, с 1,1 млн до 977,1 тыс. упаковок.

По данным исследования, падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает сложившуюся ситуацию с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек. Пока их доля в структуре продаж остается высокой. Так, в натуральном выражении доля препаратов по цене до 50 руб., от 50 до 150 руб., от 150 до 500 руб. составляет 38,8%, 23,2% и 28,9% соответственно, тогда как лекарств стоимостью от 500 руб.— только 9,1%. При этом в денежном выражении дорогие лекарства составляют 43% всех продаж. Шуляк прогнозирует, что в ближайшие годы структура продаж аптек и в натуральном выражении будет меняться в пользу дорогих препаратов.

Коммерческий директор сети «36,6» Евгения Ламина отмечает, что за год средняя стоимость препаратов по цене до 50 руб. выросла на 5%, в связи с чем 3,5% товарных позиций перешло в другой сегмент.

Часть дешевых лекарств действительно переходит в более высокий ценовой сегмент из-за инфляции, соглашается исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

Кроме этого, по ее словам, отсутствие в аптеке дешевых лекарств связано с нежеланием производителей выпускать такие препараты на рынок, особенно если они входят в перечень ЖНВЛП, так как цены на них регулируются и не меняются несколько лет. При этом растет себестоимость производства, добавляет Преснякова.

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Но, по словам заместителя гендиректора фармпроизводителя Stada CIS Ивана Глушкова, объемы производства напрямую зависят от объема продаж. Большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями, поясняет он. «Разумеется, чем дороже лекарства, тем выше бонус», — добавляет Глушков. По его словам, аптечные сети часто вынуждают фармкомпании заключать маркетинговые договоры, иначе они могут отказать в реализации препарата.

Эту проблему намерены решить законодатели. В рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан готовится пакет законодательных решений, направленных на ограничение монополизма сетей, рассказал «Ъ» первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

В их числе — ограничение маркетинговых бонусов, порог которых пока окончательно не определен, а также наделение фармдистрибуторов правом осуществлять дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Впрочем, пациентские организации считают предлагаемые меры недостаточными. Всероссийский союз пациентов, по словам его сопредседателя Яна Власова, неоднократно предлагал властям сформировать перечень социально значимых лекарств стоимостью до 200 руб. и организовать обязательное наличие этих препаратов во всех аптеках. Но инициатива, по его словам, так и не была реализована.

В пресс-службах Минздрава и Минпромторга заверили «Ъ», что регулярно осуществляют мониторинг цен и ассортимента ЖНВЛП в аптеках. В Минпромторге добавили, что для предотвращения вымывания из продажи дешевых лекарств планируется введение ряда требований к аптечному ассортименту, а также ответственности за их нарушение.

Мария Котова

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