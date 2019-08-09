Акции «РусАла» упали на 7,3%

Неопределенность на рынке, связанная с напряженностью в вопросах торговли между Китаем и США, в сочетании с глобальным сокращением производственной активности может негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года, заявил «РусАл» в пятницу.
Свои ожидания по торможению роста мирового спроса на алюминий (2% вместо 3%, ожидавшихся весной — до 67,5 млн т) «РусАл» опубликовал еще в конце июля. Тогда компания отмечала, что торговая война между США и Китаем продолжает оказывать давление на рынок, и предупреждала, что, в совокупности со снижением производства обрабатывающих отраслей, негативная динамика спроса на алюминий может сохраниться и во II полугодии.
Ключевые финансовые показатели «РусАла» во II квартале соответствовали ожиданиям рынка. Скорректированная EBITDA выросла во II квартале 2019 года на 34% к предыдущему периоду, до $302 млн, на уровне консенсус-прогноза «Интерфакса». Выручка «РусАла» во II квартале выросла на 18%, составив $2,566 млрд, что ниже консенсуса ($2,588 млрд).