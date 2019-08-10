Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
14Прогулка по Марсу
01:53 (мск), источник: ТАСС

Fitch повысило суверенный рейтинг России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/ — Рейтинг повышен с уровня «BBB-» до «BBB».

Источник: AFP 2019

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

«Россия закрепила надежную и последовательную политическую базу, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние волатильности цен на нефть на экономику и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам», — говорится в сообщении.

Международное рейтинговое агентство при этом отмечает высокий риск введения против России новых санкций, в том числе направленных на суверенный долг страны.

Тем не менее валютные буферы и низкая зависимость от внешнего финансирования позволят РФ адаптироваться к новым ограничительным мерам, считают эксперты Fitch.

«Fitch считает, что риск санкций, включая дальнейшие меры, направленные на суверенный долг, будет оставаться высоким и его трудно предвидеть из-за геополитической напряженности, внутренней политики США и ряда других факторов», — говорится в пресс-релизе агентства.

В то же время Fitch подчеркивает, что «укрепление структуры политики России, низкая зависимость от внешнего финансирования и надежные валютные буферы предоставляют гибкость в адаптации своей стратегии внешнего финансирования к новым санкциям».

В Fitch также отметили, что политика России, подкрепленная более гибким обменным курсом, приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией, поможет государству справиться с повышенным риском санкций. Тем не менее, угроза «эскалации санкций» отразится на внешнем финансировании России, инвестициях и перспективах роста, пояснили в агентстве.

Читайте также
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Как Ельцин описал Путина в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном
Росатом рассказал о гибели своих сотрудников под Архангельском
Макгрегор объявил себя миллиардером
Эрдогану посоветовали признать Крым российским
Европейцы научатся выявлять жителей Донбасса среди россиян
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
Кардиохирург развенчал миф о пользе бокала красного вина в день
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
Принц Джордж и забияка Шарлотта поддержали родителей на регате Сын Кейт Миддлтон примерил капитанскую фуражку, а дочь показала публике язык
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь