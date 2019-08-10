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04:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Вознаграждение правления «Роснефти» за полгода составило 2,36 млрд рублей

Члены правления «Роснефти» получили 2,36 млрд руб. вознаграждения по итогам первой половины 2019 года, следует из ежеквартального отчета компании. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 12% (2,1 млрд руб.).

Источник: РИА "Новости"

Так, заработная плата составила 405,5 млн руб., премии — 1,447 млрд, вознаграждение за участие в работе органа управления — 57,8 млн руб., командировочные и иные выплаты — 449 млн руб.

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«Выплаты премий членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 млрд рублей, ростом капитализации компании более чем на 40%, а также успешной реализацией стратегии “Роснефть-2022” в области технологического развития», — рассказал ТАСС представитель компании.

В правление «Роснефти» входят 11 человек: главный исполнительный директор Игорь Сечин, а также ключевые вице-президенты и топ-менеджеры компании.

Напомним, что на дивиденды за 2018 год «Роснефть» направила 274,6 млрд руб., превысив показатель 2017 года в 2,5 раза.

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