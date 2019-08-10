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10 августа, источник: Lenta.Ru

Названы богатейшие семьи мира

Bloomberg подготовил свой ежегодный рейтинг самых богатых семей мира, список опубликован на сайте агентства.

Источник: RICK T. WILKING / STRINGER

Всего в него попали 25 семей, общее состояние которых оценивается в более чем 1,4 триллиона долларов США. На первой строчке, как и годом ранее, оказалась семья Уолтон, которая владеет 50 процентами акций сети супермаркетов Walmart — ее состояние достигло 190,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 39 миллиардов.

При этом, как подсчитали эксперты, состояние Уолтонов в течение последних 12 месяцев росло на 70 тысяч долларов в минуту, на 4 миллиона в час и на 100 миллионов в день.
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Вторая строчка досталась семье Марс — наследникам основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. По информации Bloomberg, они за год заработали 37 миллиардов долларов, увеличив объем своих сбережений до 126,5 миллиарда долларов. На третьем месте расположились братья Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя несколько десятилетий в корпорацию Koch Industries. Их состояние приросло на 25 миллиардов и составило 125 миллиардов долларов.

Четвертую строчку эксперты отдали правящей династии Саудовской Аравии Аль-Сауд — богатства членов королевской семьи оценили в 100 миллиардов долларов. При этом, отмечает Bloomberg, состояние всей семьи, в которую, предположительно, входят около 15 тысяч человек, скорее всего, намного больше. Замыкают пятерку богатейших семей мира братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel, — их состояние составляет 57,6 миллиарда долларов.

Представители России в рейтинг не попали.

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