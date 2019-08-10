10 августа, источник: Lenta.Ru
Названы богатейшие семьи мира
Bloomberg подготовил свой ежегодный рейтинг самых богатых семей мира, список опубликован на сайте агентства.
Всего в него попали 25 семей, общее состояние которых оценивается в более чем 1,4 триллиона долларов США. На первой строчке, как и годом ранее, оказалась семья Уолтон, которая владеет 50 процентами акций сети супермаркетов Walmart — ее состояние достигло 190,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 39 миллиардов.
Вторая строчка досталась семье Марс — наследникам основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. По информации Bloomberg, они за год заработали 37 миллиардов долларов, увеличив объем своих сбережений до 126,5 миллиарда долларов. На третьем месте расположились братья Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя несколько десятилетий в корпорацию Koch Industries. Их состояние приросло на 25 миллиардов и составило 125 миллиардов долларов.
Четвертую строчку эксперты отдали правящей династии Саудовской Аравии
Представители России в рейтинг не попали.