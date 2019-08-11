Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лагерь бездомных вырос прямо в центре Мадрида Палатки и одежда, которая сушится на веревках. Такая картина — не то, чего ожидаешь увидеть в центре Мадрида
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Как создавались шедевры
17:36 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по золотовалютным резервам

ТАСС, 11 августа. Агентство отмечает, что РФ может впервые за восемь лет обогнать Саудовскую Аравию в соответствующем рейтинге.

Российские золотовалютные резервы могут впервые за восемь лет превысить резервы Саудовской Аравии, что позволит РФ занять четвертое место в соответствующем мировом рейтинге. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что в то время как «Саудовская Аравия тратит свои резервы на расходы в социальной сфере, Россия строго ограничила свой бюджет и сохраняет профицит, несмотря на опасения из-за возможного введения новых санкций».

На этой неделе цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель, хотя еще в понедельник находилась на уровне $62 за баррель, что негативно влияет на способность большинства стран — членов ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии, справляться со всеми государственными тратами.

Котировки падают на фоне обострения торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании курсом юаня.

Bloomberg добавляет, что РФ, бюджет которой рассчитан на стоимость нефти около $40 за баррель, имеет все шансы обойти занимающую четвертое место в мире по золотовалютным запасам Саудовскую Аравию, резервы которой, как ожидается, будут снижаться на фоне влияния торговых войн, в том числе между США и Китаем, на цену нефти.

Торговые войны
6 августаМинфин США обвинил Китай в манипуляциях с валютой
5 августаКурс евро вырос до 73 рублей
5 августаЮань достиг минимума за последние 11 лет

Согласно опубликованному материалу, Россия продолжит увеличивать свои резервы, несмотря на введенный США новый пакет санкций, который ограничивает доступ РФ к нерублевому долговому финансированию. Санкции, пишет агентство, повлекли за собой продолжение аккумулирования наличных средств Москвой.

Читайте также
Fitch повысило суверенный рейтинг России

Члены ОПЕК+, в состав которой входят 24 страны — экспортера нефти, в том числе Россия, согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

Новые санкции США в отношении РФ

2 августа стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении Москвы в связи с «делом Скрипалей», в том числе запрещающего американским финансовым организациям с 26 августа участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций и предоставлять правительству РФ нерублевые займы.

Также Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд. Второй пакет санкций вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года.

Новые санкции США
6 августаМВФ оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России
5 августаРубль снизился к доллару и евро на санкциях против России
4 августаМинфин США разъяснил применение новых санкций против России
Читайте также
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Как Ельцин описал Путина в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном
Уехавшие в лагерь от наводнения дети ужаснулись условиям
100 профессий исключат из преподавания в колледжах
Дворник в Подмосковье задолжала почти 2 млрд рублей
Американский спортсмен упал с мотоцикла на скорости 340 км/ч
СМИ раскрыли доходы Дудя, Ивлеевой и других популярных блогеров
Над Германией засняли светящуюся зеленым суперъячейку
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
В Москве автомобиль Tesla попал в ДТП и взорвался (видео) Электромобиль Tesla двигался по МКАД на автопилоте и врезался в эвакуатор ГАЗель . Об этом сообщает Telegram-канал 112 .
Кино
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером» Культовый режиссер привез в Москву фильм-событие «Однажды... в Голливуде», а также ответы на некоторые вопросы, годами мучающие киноманов, — о воспоминаниях из детства, последнем фильме и своем месте в киноиндустрии
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 1091
Материнство - ошибка?! 767
Чудовище, а не ребенок 537
Без слов.... 512
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь