ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян

Из них 96 тыс. человек ведут деятельность в Москве, 36 тыс. — в Московской области, 26 тыс. — в Татарстане и 4 тыс. — в Калужской области.
Среди самозанятых, указавших род деятельности, лидируют занимающиеся перевозкой пассажиров. За ними идут предприниматели, репетиторы, программисты, консультанты, маркетологи, рекламщики и арендодатели.
С начала 2019 года самозанятые россияне заплатили налогов на сумму 350 млн рублей. Таким образом, на одного человека в среднем приходится 2200 рублей.
При этом, согласно действующему законодательству, прибыль работающих на себя граждан не может превышать 2,4 млн рублей в год. В виде фискальных отчислений они платят 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% — от юрлиц.
Как заявили «Известиям» в Министерстве экономического развития, до конца текущего года планируется довести число зарегистрированных самозанятых до 200 тыс.
В ведомстве отметили, что сейчас в стране разрабатываются меры финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержки таких граждан.