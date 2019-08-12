01:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Банки проникли в истории
Информация о заемщиках распространилась без их согласия.
ЦБ начал привлекать банки к административной ответственности за незаконное получение кредитных историй физлиц без их согласия. Действующее законодательство предполагает за такое правонарушение лишь незначительный штраф. Поэтому на нормативном уровне нужны изменения в порядке получения банками кредитных досье, считают эксперты.
Банк России привлек две кредитные организации — «Открытие» и Промсвязьбанк (ПСБ) — к ответственности за незаконное получение информации о клиентах из бюро кредитный историй (БКИ). Ранее на подобных нарушениях банки так часто не попадались.
В «Открытии», на которое клиенты жаловались массово и которое было оштрафовано первым, ранее пообещали «исключить в дальнейшем подобные нарушения». В Промсвязьбанке, оштрафованном в пятницу, уверяют, что зафиксирован всего один случай жалоб на незаконный доступ к кредитным историям (КИ).
Банк при формировании запроса в БКИ о кредитной истории гражданина заполняет данные о наличии его согласия на такой запрос. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в соответствии с законом «О кредитных историях» и нормативными актами ЦБ, кредиторы в форме запроса на КИ обязаны в блоке «согласие» указать соответствующие атрибуты согласия. При этом, как пояснил гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович, за получение согласия на запрос КИ от гражданина отвечает банк.
«БКИ проверяет согласия только у неподконтрольных ЦБ организаций, — поясняет господин Александрович.— В случае с банками и МФО регулятор самостоятельно осуществляет контроль за наличием согласий на запрос кредитных историй в рамках регулярных проверок и аудитов или по жалобам граждан».
Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева указывает, что частота обращений в БКИ по кредитной истории потребителя влияет на его скоринговый балл: чем больше запросов, тем он ниже.
«То есть мы имеем потенциальный вред в таких масштабах, в которых наказание за правонарушение несоизмеримо мало», — поясняет она. «Для банков выгоднее получить несанкционированный доступ и потерять незначительные деньги на штрафе, нежели предоставить кредит неблагонадежному заемщику или отказаться от расширения базы за счет качественных клиентов других банков, — отмечает руководитель проектов юридической группы “Яковлев и партнеры” Андрей Набережный.— Очевидно, что сумма штрафа не соответствует тяжести нарушения».
Впрочем, в скором времени БКИ могут быть наделены полномочиями и по запросу согласий физлиц на получение КИ у банков и других подконтрольных ЦБ кредиторов. Это предусматривает внесенный депутатами в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О кредитных историях». «ЦБ не обращался по этому поводу, но прецеденты говорят о том, что здесь
Светлана Самусева, Виталий Солдатских, Андрей Райский