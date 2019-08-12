Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что стоит за мифом Анатолия КашпировскогоАнатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Как создавались шедевры
01:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банки проникли в истории

Информация о заемщиках распространилась без их согласия.

Источник: РИА "Новости"

ЦБ начал привлекать банки к административной ответственности за незаконное получение кредитных историй физлиц без их согласия. Действующее законодательство предполагает за такое правонарушение лишь незначительный штраф. Поэтому на нормативном уровне нужны изменения в порядке получения банками кредитных досье, считают эксперты.

Банк России привлек две кредитные организации — «Открытие» и Промсвязьбанк (ПСБ) — к ответственности за незаконное получение информации о клиентах из бюро кредитный историй (БКИ). Ранее на подобных нарушениях банки так часто не попадались.

За получение кредитного отчета без согласия клиентов «Открытие» и ПСБ получили лишь штраф в размере 30−50 тыс. руб.

В «Открытии», на которое клиенты жаловались массово и которое было оштрафовано первым, ранее пообещали «исключить в дальнейшем подобные нарушения». В Промсвязьбанке, оштрафованном в пятницу, уверяют, что зафиксирован всего один случай жалоб на незаконный доступ к кредитным историям (КИ).

Правонарушение в банке объясняют «технической ошибкой» и тоже обещают исключить такие ситуации в будущем.

Банк при формировании запроса в БКИ о кредитной истории гражданина заполняет данные о наличии его согласия на такой запрос. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в соответствии с законом «О кредитных историях» и нормативными актами ЦБ, кредиторы в форме запроса на КИ обязаны в блоке «согласие» указать соответствующие атрибуты согласия. При этом, как пояснил гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович, за получение согласия на запрос КИ от гражданина отвечает банк.

«БКИ проверяет согласия только у неподконтрольных ЦБ организаций, — поясняет господин Александрович.— В случае с банками и МФО регулятор самостоятельно осуществляет контроль за наличием согласий на запрос кредитных историй в рамках регулярных проверок и аудитов или по жалобам граждан».

При выявлении предоставления КИ гражданина без его согласия БКИ должны убрать сведения о таком запросе из КИ.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева указывает, что частота обращений в БКИ по кредитной истории потребителя влияет на его скоринговый балл: чем больше запросов, тем он ниже. Из-за частоты обращения в БКИ банковская система будет рассматривать потребителя как подозрительного, и шансы получить кредит в момент, когда он будет нужен, станут снижаться.

Штраф же в размере 30−50 тыс. руб. налагается не за каждое нарушение, а за выявленный факт.

«То есть мы имеем потенциальный вред в таких масштабах, в которых наказание за правонарушение несоизмеримо мало», — поясняет она. «Для банков выгоднее получить несанкционированный доступ и потерять незначительные деньги на штрафе, нежели предоставить кредит неблагонадежному заемщику или отказаться от расширения базы за счет качественных клиентов других банков, — отмечает руководитель проектов юридической группы “Яковлев и партнеры” Андрей Набережный.— Очевидно, что сумма штрафа не соответствует тяжести нарушения».

Впрочем, в скором времени БКИ могут быть наделены полномочиями и по запросу согласий физлиц на получение КИ у банков и других подконтрольных ЦБ кредиторов. Это предусматривает внесенный депутатами в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О кредитных историях». «ЦБ не обращался по этому поводу, но прецеденты говорят о том, что здесь что-то не так, и нужно смотреть, что можно сделать на законодательном уровне», — считает депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Светлана Самусева, Виталий Солдатских, Андрей Райский

Срок хранения кредитных историй могут сократить
Во время загрузки произошла ошибка.
8 июля© Ньюстюб
 Германия жестко ответила России
Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Зеленским
Россия займет четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Мать заявила в полицию на действия священника при крещении
Уехавшие в лагерь от наводнения дети ужаснулись условиям
100 профессий исключат из преподавания в колледжах
Американский спортсмен упал с мотоцикла на скорости 340 км/ч
Над Германией засняли светящуюся зеленым суперъячейку
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
В Москве автомобиль Tesla попал в ДТП и взорвался (видео) Электромобиль Tesla двигался по МКАД на автопилоте и врезался в эвакуатор ГАЗель . Об этом сообщает Telegram-канал 112 .
Кино
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером» Культовый режиссер привез в Москву фильм-событие «Однажды... в Голливуде», а также ответы на некоторые вопросы, годами мучающие киноманов, — о воспоминаниях из детства, последнем фильме и своем месте в киноиндустрии
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
Дарья Мороз скучает в разлуке с 8-летней дочкой Поклонники обсуждают нежный семейный снимок
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь