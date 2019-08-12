Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты»

«Банк России 12 августа 2019 г. выпускает в обращение памятные монеты “Бременские музыканты” серии “Российская (советская) мультипликация”: серебряную номиналом 3 руб. ; из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном исполнениях», — говорится в сообщении.
Как уточняется, монеты выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом 3 руб., тираж — 3 тыс. штук; монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении, тираж — 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, резюмировали в пресс-службе.