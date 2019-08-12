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11:29 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты»

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» из серебра и недрагоценных металлов, сообщает пресс-служба банка.

Источник: ЦБ РФ

«Банк России 12 августа 2019 г. выпускает в обращение памятные монеты “Бременские музыканты” серии “Российская (советская) мультипликация”: серебряную номиналом 3 руб. ; из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном исполнениях», — говорится в сообщении.

Как уточняется, монеты выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом 3 руб., тираж — 3 тыс. штук; монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении, тираж — 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, резюмировали в пресс-службе.

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