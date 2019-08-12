11:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Роспотребнадзор перечислил самые опасные параметры кредита для заемщика
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте информацию о самых опасных кредитных параметрах для заемщика.
Среди них
Ведомство также рассказало, что кредиты в иностранной валюте имеют процентные ставки ниже, чем рублевые. Заемщики, получающие рублевую зарплату, в таком случае могут испытать курсовые колебания. К примеру, падение рубля к франку в
Также для заемщика могут быть опасны плавающие ставки. В этом случае проценты по кредиту ниже, но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008—2009 годах, плавающие ставки могут сильно вырасти.
Ведомство также упомянуло кредиты, выдающиеся под залог (недвижимости или автомобиля) или без залога — потребительские кредиты в узком смысле слова, которые банки иногда называют «кредитами на неотложные нужды». Они выдаются на меньший срок и под более высокие процентные ставки.
Роспотребнадзор отметил, что погашение задолженности кредитной карты с овердрафтом происходит за счет начисленных средств. Если возникла просрочка, деньги идут сначала на уплату комиссии за овердрафт и только потом на проценты по нему и погашение основной суммы долга. Банки часто предоставляют льготный период, в течение которого не начисляются проценты за использование кредита, этим можно выгодно пользоваться.
Напомним, российские банки стали выдавать меньше кредитных карт. В мае число таких договоров снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро.
По его данным, банки также сократили выдачу ипотечных кредитов. В мае было оформлено займов на 150 млрд руб. — это на треть меньше, чем в мае прошлого года.