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15:45 (мск), источник: Коммерсантъ

«Победа» сообщила о «мощнейшей DDOS-атаке» на свой сайт

Сайт авиаперевозчика «Победа» подвергся «мощнейшей DDOS-атаке» в связи с началом распродажи билетов, сообщило RNS со ссылкой на компанию.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас при попытке открыть сайт появляется сообщение о 502-й ошибке (ошибка, связанная с проблемами на сервере).

«Зафиксирована мощнейшая DDOS-атака», — сообщили в авиакомпании. По данным сервис DownforEveryoneorJustMe, фиксирующего доступность сайтов, сайт «Победы» сейчас недоступен для всех пользователей.

В прошлый понедельник, 5 августа, «Победа» объявила 12 августа началом распродажи билетов от 499 до 1999 руб. по всем 85 направлениям зимнего расписания.

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