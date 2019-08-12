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21:11 (мск), источник: Российская газета

Изменились правила регистрации сделок с недвижимостью

Если человек хочет продать свою квартиру, дом или дачу, не вставая с дивана, то с 13 августа 2019 года совершить полностью дистанционную сделку у него уже не получится.

Во вторник вступает в силу закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с письменного согласия владельца недвижимости.

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«Иными словами, если человек считает возможным проведение сделок с находящейся у него в собственности недвижимостью в электронной форме с использованием ЭП, ему сначала нужно лично прийти в территориальное подразделение Росреестра и выразить свое согласие на проведение сделки в “традиционной” форме. То есть написать заявление о продаже недвижимости, причем — от руки. Тогда при проведении сделки в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена специальная отметка. Без личного согласия документы о регистрации перехода права собственности, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», — пояснил «Российской газете» заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Павел Чащин.

Напомним, что поправки в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости потребовались после распространения нового вида мошенничества с жильем.

Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных подписей, созданных на имя их владельцев.

Перед оказанием госуслуг граждан хотят идентифици­ровать не только по документам, но и по голосу.

Сегодня в России работает около 500 государственных и коммерческих удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязью и создающих сертификаты ЭП. Федеральная кадастровая палата считает, что необходимо усиливать контроль за деятельностью этих центров и устанавливать повышенную ответственность за создание и выдачу сертификатов ЭП, которые могут быть использованы для получения государственных услуг в электронном виде.

Помимо этого сейчас разрабатываются предложения по доработке дополнительных механизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, речь идет об идентификации граждан по лицу и голосу.

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