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03:25 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые востребованные в России профессии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году, стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

В десятку пользующихся спросом профессий также вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

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Как следует из презентации, востребованность определялась по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса.

Одним из основных критериев востребованности профессии на предприятии является ее роль в обеспечении деятельности.

О том, что доля таких работников превышает 50% от штата организации, рассказали представители 19,5% предприятий.

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Еще в 65% компаний сообщили, что текущая потребность в специалистах востребованных профессий составляет до 10%. Около 9,5% организаций не хватает более половины таких работников.

В опросе участвовали 26,9 тысячи организаций из всех российских регионов. В скорректированный перечень вошли 1075 профессий, при этом 28,4% из них отсутствуют в Справочнике профессий. По результатам обработки данных была исключена 181 профессия.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщила, что с 1 января 2020 года планируется исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования.

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