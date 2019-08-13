03:25 (мск), источник: РИА Новости
Названы самые востребованные в России профессии
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году, стали
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
В десятку пользующихся спросом профессий также вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и
Как следует из презентации, востребованность определялась по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса.
О том, что доля таких работников превышает 50% от штата организации, рассказали представители 19,5% предприятий.
Еще в 65% компаний сообщили, что текущая потребность в специалистах востребованных профессий составляет до 10%. Около 9,5% организаций не хватает более половины таких работников.
В опросе участвовали 26,9 тысячи организаций из всех российских регионов. В скорректированный перечень вошли 1075 профессий, при этом 28,4% из них отсутствуют в Справочнике профессий. По результатам обработки данных была исключена 181 профессия.
Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщила, что с 1 января 2020 года планируется исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования.