Профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю

В организации отметили, что сейчас предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю «не из лучших побуждений», а в связи с финансовыми трудностями, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.
В ФНПР подчеркивают, что поддерживают инициативу сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.
Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России.
В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По словам главы правительства, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.
В качестве примера Медведев привел компанию из Новой Зеландии, которая оплачивала своим сотрудникам три выходных в неделю. По словам премьера, люди стали работать на 20 процентов лучше и меньше переживать.