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10:08 (мск), источник: РИА Новости

Профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

Источник: РИА Новости

В организации отметили, что сейчас предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю «не из лучших побуждений», а в связи с финансовыми трудностями, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.

В ФНПР подчеркивают, что поддерживают инициативу сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России.
ФНПР

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По словам главы правительства, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.

В качестве примера Медведев привел компанию из Новой Зеландии, которая оплачивала своим сотрудникам три выходных в неделю. По словам премьера, люди стали работать на 20 процентов лучше и меньше переживать.

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