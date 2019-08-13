Россияне теряют свои пенсионные накопления еще до пенсии

Представители Пенсионного фонда отметили и позитивную сторону провала кампании по переводу пенсионных накоплений: чем меньше переходов, тем меньше и тех, кто потерял доход.
Переходить из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и обратно, а также менять одного пенсионного страховщика на другого, сохраняя право на доход от вложений, можно не чаще одного раза в пять лет.
Глава фонда Антон Дроздов заявил, что ПФР и негосударственные пенсионные фонды должны предупреждать граждан о рисках лишиться законной части пенсионных накоплений.
Этот вопрос уже обсудили в Центробанке. Негосударственным пенсионным фондам предложили взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе к другому страховщику.
«Имидж системы негосударственного пенсионного финансирования страдает из-за потерь граждан. Фонды это понимают, но менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, и здесь есть определенное противоречие», — пояснил он.
При досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по итогам кампании 2019 года граждане рискуют потерять инвестиционный доход за четыре года — с 2016 по 2019 годы.
За четыре года действия штрафных санкций за досрочный перевод пенсионных накоплений граждане уже потеряли 108,4 млрд рублей инвестиционного дохода.
Эти средства ушли в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
В ПФР отметили, что «к вопросам инвестирования пенсионных накоплений необходимо относиться ответственно, принимая взвешенное и обдуманное решение».