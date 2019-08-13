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13:53 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне теряют свои пенсионные накопления еще до пенсии

За первое полугодие 2019 года граждане подали менее 82 000 заявлений на перевод накоплений к другому страховщику. Показатель 2019 года в шесть с половиной раз меньше, чем за первое полугодие 2018. Тогда год считался худшим за десятилетие. При этом 98% подавших заявления в этом году сменили страховщика досрочно, потеряв накопленный инвестиционный доход.

Представители Пенсионного фонда отметили и позитивную сторону провала кампании по переводу пенсионных накоплений: чем меньше переходов, тем меньше и тех, кто потерял доход.

Переходить из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и обратно, а также менять одного пенсионного страховщика на другого, сохраняя право на доход от вложений, можно не чаще одного раза в пять лет.

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Глава фонда Антон Дроздов заявил, что ПФР и негосударственные пенсионные фонды должны предупреждать граждан о рисках лишиться законной части пенсионных накоплений.

Этот вопрос уже обсудили в Центробанке. Негосударственным пенсионным фондам предложили взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе к другому страховщику.

«Имидж системы негосударственного пенсионного финансирования страдает из-за потерь граждан. Фонды это понимают, но менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, и здесь есть определенное противоречие», — пояснил он.

Почему при досрочном переводе пенсионных накоплений можно потерять доход?

При досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по итогам кампании 2019 года граждане рискуют потерять инвестиционный доход за четыре года — с 2016 по 2019 годы.

За четыре года действия штрафных санкций за досрочный перевод пенсионных накоплений граждане уже потеряли 108,4 млрд рублей инвестиционного дохода.

Эти средства ушли в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

В ПФР отметили, что «к вопросам инвестирования пенсионных накоплений необходимо относиться ответственно, принимая взвешенное и обдуманное решение».

Анна Шахова

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