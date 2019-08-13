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20:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Новая Зеландия разрешила платить зарплату в криптовалюте

Власти Новой Зеландии разрешили компаниям выплачивать сотрудникам заработную плату в криптовалюте, пишет Financial Times.

ЦБ: $ 65.6017   +0.17 € 73.4149   +0.29 ММВБ: $ 64.8900   -0.52 € 72.5225   -0.83
Источник: Reuters

Соответствующее постановление подписало налоговое управление страны. Оно вступит в силу 1 сентября и будет действовать в течение трех лет.

При этом существует несколько условий, которые необходимо соблюдать работодателю, если он хочет выплачивать зарплату сотрудникам в криптовалюте.

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В частности, платежи должны осуществляться в виде регулярных фиксированных сумм. Кроме того, выбираемая цифровая валюта должна быть конвертируемой, а также привязана по крайней мере к одной валюте, которая выступает в качестве законного средства платежа.

При этом размер подоходного налога для компаний, которые перейдут на оплату труда в криптовалюте, не изменится. По мнению экспертов, подобный шаг является довольно рискованным из-за сильных колебаний курсов криптовалют.

На сегодняшний день выплаты в криптовалютах осуществляются также в Японии: криптосфера в стране законодательно урегулирована, а криптовалюты имеют статус законного платежного средства.

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