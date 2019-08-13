20:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Новая Зеландия разрешила платить зарплату в криптовалюте
Власти Новой Зеландии разрешили компаниям выплачивать сотрудникам заработную плату в криптовалюте, пишет Financial Times.
Соответствующее постановление подписало налоговое управление страны. Оно вступит в силу 1 сентября и будет действовать в течение трех лет.
При этом существует несколько условий, которые необходимо соблюдать работодателю, если он хочет выплачивать зарплату сотрудникам в криптовалюте.
В частности, платежи должны осуществляться в виде регулярных фиксированных сумм. Кроме того, выбираемая цифровая валюта должна быть конвертируемой, а также привязана по крайней мере к одной валюте, которая выступает в качестве законного средства платежа.
При этом размер подоходного налога для компаний, которые перейдут на оплату труда в криптовалюте, не изменится. По мнению экспертов, подобный шаг является довольно рискованным
На сегодняшний день выплаты в криптовалютах осуществляются также в Японии: криптосфера в стране законодательно урегулирована, а криптовалюты имеют статус законного платежного средства.