04:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Автотранспорту определят пенсионный возраст
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин.
Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители инициативу поддержали. Лучше вводить не запреты, а меры по стимулированию продаж новых машин, считают в Минпромторге. Представители автомобильной общественности идею депутатов раскритиковали.
Экологические проблемы автотранспорта обсуждались на круглом столе в Госдуме еще в конце июня, по итогам парламентарии подготовили рекомендации. Соответствующее письмо в различные министерства и ведомства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия»).
«Ъ» удалось ознакомиться с текстом. Минпромторгу и Минтрансу госпожа Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется; с самой госпожой Когогиной связаться «Ъ» не удалось. Сегодня подобных ограничений на законодательном уровне нет. Единственное ограничение касается автобусов, задействованных в детских перевозках: они должны быть младше десяти лет, эта норма вступает в силу в 2020 году, до этого срок несколько раз переносили.
По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.
Минпромторг еще в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7−15 годами. Ведомство даже подготовило поправки к закону «О безопасности дорожного движения» о поэтапном выводе из эксплуатации старых грузовиков старше 12−25 лет (в зависимости от класса), но до Госдумы законопроект не дошел.
В
В Минпромторге напомнили, что Налоговый кодекс разрешает регионам устанавливать размер транспортного налога с учетом возраста транспортных средств.
«Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков, — заявили “Ъ” в ПАО “КамАЗ”.— Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах». Напомним, что госпожа Когогина является супругой президента КамАЗа Сергея Когогина. В ПАО «Соллерс» также поддержали идею депутатов.
«Введение этой меры давно назрело
«Запрет можно установить только для коммерческого транспорта, но не для автомобилей, находящихся в частном пользовании», — считает он. По его мнению, ограничить можно не только возраст, но и пробег. «Например, в парке такси двухлетняя машина может иметь пробег в сотни тысяч километров, — поясняет он.— Раньше российские производители закладывали срок службы автомобиля на 120−150 тыс. км пробега, но это заведомо меньше реальной возможности эксплуатировать автомобиль».
Господин Удалов высоко оценивает опыт действовавшей до 2018 года госпрограммы обновления парка, в рамках которой граждане получали скидки при покупке новых машин при сдаче в утиль старых или в trade-in: за три года в рамках программы обновления парка было реализовано более 1,2 млн машин. Но, как уже ранее рассказывал «Ъ», перезапускать программу Минпромторг пока не планирует, хотя в автоконцернах полагали, что она могла бы поддержать спрос на падающем рынке и помочь обновлению парка.
На дорогах Германии и Франции встречаются 20−25-летние грузовики в идеальном состоянии, говорит координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. Кроме того, в портах и терминалах часто работает техника, которая за 15−20 лет проезжает всего 50−60 тыс. км, — возраст в таких случаях не может служить показателем.
«Многие водители предпочитают 10−15-летние европейские и американские грузовики, поскольку они, как правило, проверены временем, надежнее и проще в эксплуатации, чем современные модели», — поясняет он.
«Подобная инициатива должна исходить, по идее, от Конгресса США, но не от наших парламентариев, — считает координатор движения “Синие ведерки” Петр Шкуматов.— На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя».
Иван Буранов, Ольга Никитина