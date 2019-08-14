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04:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Автотранспорту определят пенсионный возраст

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители инициативу поддержали. Лучше вводить не запреты, а меры по стимулированию продаж новых машин, считают в Минпромторге. Представители автомобильной общественности идею депутатов раскритиковали.

Экологические проблемы автотранспорта обсуждались на круглом столе в Госдуме еще в конце июня, по итогам парламентарии подготовили рекомендации. Соответствующее письмо в различные министерства и ведомства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия»).

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«Ъ» удалось ознакомиться с текстом. Минпромторгу и Минтрансу госпожа Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется; с самой госпожой Когогиной связаться «Ъ» не удалось. Сегодня подобных ограничений на законодательном уровне нет. Единственное ограничение касается автобусов, задействованных в детских перевозках: они должны быть младше десяти лет, эта норма вступает в силу в 2020 году, до этого срок несколько раз переносили.

По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Минпромторг еще в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7−15 годами. Ведомство даже подготовило поправки к закону «О безопасности дорожного движения» о поэтапном выводе из эксплуатации старых грузовиков старше 12−25 лет (в зависимости от класса), но до Госдумы законопроект не дошел.

В пресс-службе Минтранса «Ъ» подтвердили, что предложения от комитета получены и прорабатываются. Рекомендации получили и в Минпромторге. «Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — считают в ведомстве.

В качестве примера там приводят действующие программы льготного автокредитования.

В Минпромторге напомнили, что Налоговый кодекс разрешает регионам устанавливать размер транспортного налога с учетом возраста транспортных средств.

«Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков, — заявили “Ъ” в ПАО “КамАЗ”.— Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах». Напомним, что госпожа Когогина является супругой президента КамАЗа Сергея Когогина. В ПАО «Соллерс» также поддержали идею депутатов.

«Низкие темпы обновления автопарка и высокая доля эксплуатируемых устаревших ТС — одна из ключевых проблем российского авторынка», — говорят в компании.

«Введение этой меры давно назрело из-за смертности на дорогах, потому что риск выхода из строя узлов и агрегатов старой техники значительно выше независимо от марки и страны производителя, — говорит представитель группы ГАЗ.— Никакой техосмотр не в состоянии оценить уровень износа материалов и компонентов, которые могут послужить причиной неожиданного отказа автобуса».

Идея запрета автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, сложно реализуема, считает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Запрет можно установить только для коммерческого транспорта, но не для автомобилей, находящихся в частном пользовании», — считает он. По его мнению, ограничить можно не только возраст, но и пробег. «Например, в парке такси двухлетняя машина может иметь пробег в сотни тысяч километров, — поясняет он.— Раньше российские производители закладывали срок службы автомобиля на 120−150 тыс. км пробега, но это заведомо меньше реальной возможности эксплуатировать автомобиль».

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Господин Удалов высоко оценивает опыт действовавшей до 2018 года госпрограммы обновления парка, в рамках которой граждане получали скидки при покупке новых машин при сдаче в утиль старых или в trade-in: за три года в рамках программы обновления парка было реализовано более 1,2 млн машин. Но, как уже ранее рассказывал «Ъ», перезапускать программу Минпромторг пока не планирует, хотя в автоконцернах полагали, что она могла бы поддержать спрос на падающем рынке и помочь обновлению парка.

На дорогах Германии и Франции встречаются 20−25-летние грузовики в идеальном состоянии, говорит координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. Кроме того, в портах и терминалах часто работает техника, которая за 15−20 лет проезжает всего 50−60 тыс. км, — возраст в таких случаях не может служить показателем.

«Многие водители предпочитают 10−15-летние европейские и американские грузовики, поскольку они, как правило, проверены временем, надежнее и проще в эксплуатации, чем современные модели», — поясняет он.

«Подобная инициатива должна исходить, по идее, от Конгресса США, но не от наших парламентариев, — считает координатор движения “Синие ведерки” Петр Шкуматов.— На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя».

Иван Буранов, Ольга Никитина

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