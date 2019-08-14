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02:10 (мск), источник: РИА Новости

Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ипотечный долг США достиг рекорда во втором квартале текущего года и превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда начался финансовый кризис, сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Источник: Reuters

По данным, опубликованным на сайте Банка, во втором квартале долг вырос на 162 миллиарда долларов и достиг 9,4 триллиона долларов. Этот показатель превысил рекорд ипотечного долга в 9,3 триллиона долларов, достигнутый в третьем квартале 2008 года.

Ипотечные кредиты — это крупнейшая составляющая внутреннего долга США. Ипотечное кредитование во втором квартале выросло на 130 миллиардов долларов и достигло 474 миллиардов долларов, это наивысший уровень с 2017 года.

Однако, как отмечает газета Wall Street Journal, несмотря на заявленные данные, ипотечный долг 2019 года значительно отличается от долга 2008 года, так как в стране сильно ужесточились условия кредитования, а неуплаты по долгу стали более редким явлением.

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