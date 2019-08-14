18:03 (мск), источник: Ведомости
«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике
Промышленный кластер в
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с
Кроме того, Миллер просит поручить ВЭБу вынести на обсуждение наблюдательного совета госкорпорации вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов, а Минфину — проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ. РФ, говорится в документе. «Прошу подготовить предложения», — говорится в резолюции
Представитель ВЭБа вечером 13 августа отказался от комментариев.
О планах «Газпрома» построить в
Презентация обновленного проекта состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он будет выдавать более 19 млрд куб. м сухого газа, 13 млн т СПГ и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов ежегодно, напоминает в своем письме Миллер.
Партнером «Газпрома» в строительстве комплекса будет АО «Русгаздобыча», оператором — их совместное предприятие ООО «Русхимальянс». Предполагается, что газохимическое производство «Русгаздобыча» построит самостоятельно, оба объекта должны быть поэтапно введены в эксплуатацию в 2023—2024 гг.
Единственный акционер «Русгаздобычи» — ООО «Национальная газовая группа» (НГГ), ранее контролировавшееся Аркадием Ротенбергом. Сейчас контрольный пакет НГГ принадлежит председателю совета директоров «СМП банка» (контролируется Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом) Артему Оболенскому.
Объединенный экономический эффект обоих проектов — «вклад в развитие международной кооперации и экспорта на сумму до 7 млрд евро ежегодно», пишет Миллер Медведеву. Прирост валового регионального продукта Ленобласти при этом составит до 300 млрд руб. в год, а число высококвалифицированных рабочих мест — около 5000 после завершения строительства.
Во сколько может обойтись реализация обоих проектов, равно как и о каком размере желаемой субсидии идет речь, в письме Миллера не указывается. Ранее предправления «Газпрома» оценивал стоимость комплекса по переработке и сжижению в сумму от 700 млрд до 750 млрд руб., но не исключал возможность «возможной корректировки первоначальных заявленных объемов инвестиций».
Стоимость строительства газохимического комбината, которым «Русгаздобыча» должна будет заниматься самостоятельно, никогда не раскрывалась. Для сравнения: в качестве предварительной оценки стоимости строительства Амурского ГХК (возможно, будет построен «Сибуром» в связке с Амурским ГПЗ «Газпрома») даже при вдвое меньшей мощности по полимерам называлась сумма в $7−9 млрд.
Суммарные инвестиции в проект превышают 2 трлн руб., знает федеральный чиновник. При этом, вероятно, «Газпром» будет в состоянии профинансировать свою часть проекта, но есть вопросы по второй его части, говорит собеседник «Ведомостей».
На Петербургском международном экономическом форуме замминистра финансов Андрей Иванов говорил, что для финансирования проекта комплекса в
Ликвидная часть ФНБ должна быть достаточно велика, чтобы денег в любой момент хватило для выполнения бюджетных обязательств, объясняет представитель Минфина, но при этом необходимо более активно вкладывать средства фонда.
По данным издания The Bell, речь на самом деле идет о выделении субсидии из средств ФНБ.
Далее в виде пятилетних
«Бридж-кредиты нужны сейчас, чтобы начать работу, — цитирует The Bell слова неназванного собеседника. — Гасить компании их будут за счет долгосрочных кредитов ВЭБа, условия которых сейчас прорабатываются».