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18:03 (мск), источник: Ведомости

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Промышленный кластер в Усть-Луге предлагается профинансировать через взнос в капитал ВЭБа.

Источник: РИА "Новости"

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой. Обоим проектам предлагается присвоить статус «имеющих общегосударственное значение для экономики», следует из письма Миллера премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Оно было отправлено в конце июня. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил человек, близкий к одной из сторон переписки.

Кроме того, Миллер просит поручить ВЭБу вынести на обсуждение наблюдательного совета госкорпорации вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов, а Минфину — проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ. РФ, говорится в документе. «Прошу подготовить предложения», — говорится в резолюции премьер-министра, адресованной первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову.

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Представитель ВЭБа вечером 13 августа отказался от комментариев. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов традиционно не комментирует вопросы внутренней переписки. Никакого решения о форме поддержки проекта пока нет, говорит он. Представитель «Газпрома» не ответил на вопросы «Ведомостей».

О планах «Газпрома» построить в Усть-Луге крупнейший в России комплекс по переработке газа стало известно весной 2018 г. Он будет состоять из заводов по сжижению газа и газохимического предприятия. Комплекс сможет перерабатывать до 45 млрд куб. м «жирного» (с высоким содержанием этана) газа в год.

Презентация обновленного проекта состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он будет выдавать более 19 млрд куб. м сухого газа, 13 млн т СПГ и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов ежегодно, напоминает в своем письме Миллер.

Объединение переработки с расположенным рядом газохимическим комбинатом (ГХК) добавит 3 млн т этилена и 3 млн т базовых полимеров и обеспечит создание необходимой для экспорта инфраструктуры, следует из текста письма.

Партнером «Газпрома» в строительстве комплекса будет АО «Русгаздобыча», оператором — их совместное предприятие ООО «Русхимальянс». Предполагается, что газохимическое производство «Русгаздобыча» построит самостоятельно, оба объекта должны быть поэтапно введены в эксплуатацию в 2023—2024 гг.

Единственный акционер «Русгаздобычи» — ООО «Национальная газовая группа» (НГГ), ранее контролировавшееся Аркадием Ротенбергом. Сейчас контрольный пакет НГГ принадлежит председателю совета директоров «СМП банка» (контролируется Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом) Артему Оболенскому.

Потенциальный размер выручки комплекса «Газпром» ранее оценивал более чем в $4 млрд в год.

Объединенный экономический эффект обоих проектов — «вклад в развитие международной кооперации и экспорта на сумму до 7 млрд евро ежегодно», пишет Миллер Медведеву. Прирост валового регионального продукта Ленобласти при этом составит до 300 млрд руб. в год, а число высококвалифицированных рабочих мест — около 5000 после завершения строительства.

Во сколько может обойтись реализация обоих проектов, равно как и о каком размере желаемой субсидии идет речь, в письме Миллера не указывается. Ранее предправления «Газпрома» оценивал стоимость комплекса по переработке и сжижению в сумму от 700 млрд до 750 млрд руб., но не исключал возможность «возможной корректировки первоначальных заявленных объемов инвестиций».

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Стоимость строительства газохимического комбината, которым «Русгаздобыча» должна будет заниматься самостоятельно, никогда не раскрывалась. Для сравнения: в качестве предварительной оценки стоимости строительства Амурского ГХК (возможно, будет построен «Сибуром» в связке с Амурским ГПЗ «Газпрома») даже при вдвое меньшей мощности по полимерам называлась сумма в $7−9 млрд.

Суммарные инвестиции в проект превышают 2 трлн руб., знает федеральный чиновник. При этом, вероятно, «Газпром» будет в состоянии профинансировать свою часть проекта, но есть вопросы по второй его части, говорит собеседник «Ведомостей».

Из каких средств предполагается субсидировать имущественный взнос в капитал ВЭБа, из письма Миллера также не следует.

На Петербургском международном экономическом форуме замминистра финансов Андрей Иванов говорил, что для финансирования проекта комплекса в Усть-Луге могут быть задействованы средства фонда национального благосостояния (ФНБ). Тогда же это допускал и Силуанов: «Такие проекты, как Усть-Луга, — это новый проект, там создаются новые рабочие места, он логистически очень удачно расположен. На такого рода проекты не жалко тратить ФНБ». Но сначала, оговаривался он, правительство должно до конца 2019 г. определить критерии проектов, в которые можно вкладывать средства ФНБ. На конец июля в нем находилось 7,86 трлн руб., или 7,2% ВВП, а его ликвидная часть составляла 5,7% ВВП. Минфин ожидает, что ликвидная часть может достигнуть 7% ВВП уже к концу 2019 г. — после этого деньги ФНБ можно инвестировать в новые проекты.

Ликвидная часть ФНБ должна быть достаточно велика, чтобы денег в любой момент хватило для выполнения бюджетных обязательств, объясняет представитель Минфина, но при этом необходимо более активно вкладывать средства фонда.

По данным издания The Bell, речь на самом деле идет о выделении субсидии из средств ФНБ.

Бюджетные средства — почти 150 млрд руб. — ВЭБ. РФ получит за счет размещения на счетах госкорпорации средств Федерального казначейства.

Далее в виде пятилетних бридж-кредитов эти деньги будут предоставлены операторам проектов: 74 млрд руб. от ВЭБ. РФ получит ООО «Балтийский химический комплекс» (структура «Русгаздобычи») и 75 млрд руб. — «Русхимальянс». Еще столько же «Русхимальянсу» в виде займа предоставит сам «Газпром».

«Бридж-кредиты нужны сейчас, чтобы начать работу, — цитирует The Bell слова неназванного собеседника. — Гасить компании их будут за счет долгосрочных кредитов ВЭБа, условия которых сейчас прорабатываются».

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