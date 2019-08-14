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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Спад российской экономики признали неизбежным

Россия потеряла из-за санкций 800 миллиардов рублей, однако спад в российской экономике и без ограничений со стороны Запада был неизбежен. Об этом пишет РБК со ссылкой на работу Центра экономических исследований — Института экономики Чехии, подготовленную для Института переходных экономик Банка Финляндии.

Источник: РИА "Новости"

По мнению экономистов, замедление российской экономики началось за год до введения санкций. Так, в 2012 году рост российской экономики был на уровне 3,7 процента, в 2013-м на уровне 1,8 процента, а в 2014-м — 0,7 процента. Причинами экономического спада эксперты называют структурные проблемы России — негативные демографические тренды, избыточное регулирование, слабую деловую среду. Сильно по ВВП России ударило падение цен на нефть в связи с зависимостью экономики от продаж энергоресурсов.

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Исследователи утверждают, что санкции отразились на ВВП России в части доступа российских компаний к внешним займам. Из-за ограничений в 2014—2015 годах объем корпоративного внешнего долга сократился на 25 процентов. В целом же, по подсчетам специалистов, в 2014—2015 годах экономика Россиииз-за ограничений Запада сократилась на 1,62 процента. «Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7 процента и упал в 2015 году на 2,3 процента, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.

Экономисты оценили, каким мог бы быть ВВП России, если бы санкции в ее отношении не были введены. По их оценкам, в 2014 году рост составил бы 1,2 процента против 0,7 процента. В 2015 году экономика страны упала бы на 1,6 процента против реального падения на 2,3 процента.

Однако даже без санкций в 2018 году рост экономики был бы не выше реального уровня в 2,3 процента.

В Международном валютном фонде также считают, что ежегодный отрицательный эффект от санкций для роста российской экономики в период с 2014 по 2018 год составил в среднем только 0,2 процентных пункта. Основной удар по ВВП страны нанесла подешевевшая нефть. Эффект от этого фактора в среднем составил 0,65 процентных пункта в год.

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