11:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Спад российской экономики признали неизбежным
Россия потеряла
По мнению экономистов, замедление российской экономики началось за год до введения санкций. Так, в 2012 году рост российской экономики был на уровне 3,7 процента, в 2013-м на уровне 1,8 процента, а в 2014-м — 0,7 процента. Причинами экономического спада эксперты называют структурные проблемы России — негативные демографические тренды, избыточное регулирование, слабую деловую среду. Сильно по ВВП России ударило падение цен на нефть в связи с зависимостью экономики от продаж энергоресурсов.
Исследователи утверждают, что санкции отразились на ВВП России в части доступа российских компаний к внешним займам.
Экономисты оценили, каким мог бы быть ВВП России, если бы санкции в ее отношении не были введены. По их оценкам, в 2014 году рост составил бы 1,2 процента против 0,7 процента. В 2015 году экономика страны упала бы на 1,6 процента против реального падения на 2,3 процента.
В Международном валютном фонде также считают, что ежегодный отрицательный эффект от санкций для роста российской экономики в период с 2014 по 2018 год составил в среднем только 0,2 процентных пункта. Основной удар по ВВП страны нанесла подешевевшая нефть. Эффект от этого фактора в среднем составил 0,65 процентных пункта в год.