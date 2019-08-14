10:58 (мск), источник: Daily Storm
СМИ: Сгоревшую подлодку «Лошарик» начнут ремонтировать осенью
По предварительным оценкам, системам аппарата нанесен серьезный ущерб.
Подводную лодку АС-31, также известную как «Лошарик», отбуксируют для ремонта в Центр судоремонта «Звездочка» в Архангельской области осенью этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в
«Этой осенью “Лошарик” отбуксируют для проведения ремонта на “Звездочку”. На первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению», — рассказал источник.
В частности: радиоэлектронное оборудование, автоматику, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения. До проведения экспертизы неизвестно, насколько сильно пострадал титановый корпус подлодки.
В ремонте будут участвовать специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» (разработчик части оборудования) и «Севмаша» (изготовитель аппарата). Согласно словам другого источника агентства в
По данным Минобороны, 1 июля в ходе работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на
Егор Латышев