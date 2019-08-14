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10:58 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: Сгоревшую подлодку «Лошарик» начнут ремонтировать осенью

По предварительным оценкам, системам аппарата нанесен серьезный ущерб.

Подводную лодку АС-31, также известную как «Лошарик», отбуксируют для ремонта в Центр судоремонта «Звездочка» в Архангельской области осенью этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ. Собеседник агентства подчеркнул, что замене подлежит большая часть внутренних систем аппарата.

«Этой осенью “Лошарик” отбуксируют для проведения ремонта на “Звездочку”. На первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению», — рассказал источник.

По его данным, почти все системы глубоководного аппарата придется заменять полностью.
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В частности: радиоэлектронное оборудование, автоматику, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения. До проведения экспертизы неизвестно, насколько сильно пострадал титановый корпус подлодки.

В ремонте будут участвовать специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» (разработчик части оборудования) и «Севмаша» (изготовитель аппарата). Согласно словам другого источника агентства в оборонно-промышленном комплексе, на «Севмаше» изготовят новые титановые части корпуса для замены поврежденных пожаром, если таковые будут найдены.

По данным Минобороны, 1 июля в ходе работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. 14 моряков погибли. Минобороны не уточняло, о каком именно аппарате идет речь. Источник Daily Storm — офицер запаса ВМФ России — сделал предположение, что это могла быть атомная подлодка АС-31. Подводное судно также известно как «Лошарик».

Егор Латышев

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