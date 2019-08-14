В Госдуме раскритиковали предложение запретить старые автомобили

«У нас огромное количество граждан, которые живут на 15 тыс. руб., и они просто останутся без автомобиля. Это может быть их единственное средство к существованию, средство заработка, чтобы как-то прокормить свою семью», — сказал Старовойтов.
Депутат добавил, что говорить о предельном сроке эксплуатации автомобиля нужно в привязке к другим факторам — в частности, к тому, как автомобиль эксплуатируется.
«Нет никакого среднего срока эксплуатации. Есть раритетные машины, которые продаются с 60-х годов, но если ты за ними следишь, они находятся в идеальном состоянии. Вопрос в том, как эксплуатировать транспортное средство, можно же менять узлы агрегата… Если это только срок, то в любом техническом средстве, устройстве — это понятие относительное. Зависит от того, как эксплуатировать», — пояснил Старовойтов.
По его словам, для снижения вреда для экологии нужно реализовывать правительственные программы по переходу общественного транспорта на метан.
Если уж браться за экологию, то браться надо с тех, кто может себе это позволить… а не браться за граждан, которые живут на последние копейки… В первую очередь, надо делать акцент на реализации установок правительства РФ о переводе общественного транспорта на метан.
Александр Старовойтов член комитета по транспорту и строительству Госдумы
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина направила письмо в ведомства с рекомендацией запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». О каких автомобилях идет речь, в письме не уточняется. Отмечается, что рекомендации подготовлены по итогам круглого стола в Госдуме, посвященного экологическим проблемам автотранспорта.