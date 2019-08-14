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12:46 (мск), источник: RNS

В Госдуме раскритиковали предложение запретить старые автомобили

Введение запрета на эксплуатацию старых автомобилей оставит многих россиян без средств к существованию, заявил RNS член комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов.

Источник: РИА "Новости"

«У нас огромное количество граждан, которые живут на 15 тыс. руб., и они просто останутся без автомобиля. Это может быть их единственное средство к существованию, средство заработка, чтобы как-то прокормить свою семью», — сказал Старовойтов.

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Депутат добавил, что говорить о предельном сроке эксплуатации автомобиля нужно в привязке к другим факторам — в частности, к тому, как автомобиль эксплуатируется.

«Нет никакого среднего срока эксплуатации. Есть раритетные машины, которые продаются с 60-х годов, но если ты за ними следишь, они находятся в идеальном состоянии. Вопрос в том, как эксплуатировать транспортное средство, можно же менять узлы агрегата… Если это только срок, то в любом техническом средстве, устройстве — это понятие относительное. Зависит от того, как эксплуатировать», — пояснил Старовойтов.

По его словам, для снижения вреда для экологии нужно реализовывать правительственные программы по переходу общественного транспорта на метан.

Если уж браться за экологию, то браться надо с тех, кто может себе это позволить… а не браться за граждан, которые живут на последние копейки… В первую очередь, надо делать акцент на реализации установок правительства РФ о переводе общественного транспорта на метан.
Александр Старовойтов
член комитета по транспорту и строительству Госдумы

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина направила письмо в ведомства с рекомендацией запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». О каких автомобилях идет речь, в письме не уточняется. Отмечается, что рекомендации подготовлены по итогам круглого стола в Госдуме, посвященного экологическим проблемам автотранспорта.

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