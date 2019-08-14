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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Минпромторг отреагировал на идею о запрете старых машин

Минпромторг отреагировал на предложение Госдумы запретить эксплуатацию старых транспортных средств. В ведомстве инициативу не поддержали, передает в среду, 14 августа, агентство РБК.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе министерства отметили, что запрещать использование автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации», для решения экологических проблем нельзя.

По мнению ведомства, нужно выводить из оборота старые автомобили за счет мер экономического, технического и организационного регулирования. Кроме того, надо стимулировать водителей покупать новые, экологически чистые машины.

Опрошенные РБК эксперты убеждены, что понятие предельного возраста эксплуатации транспортного средства субъективно и юридически заключить будет сложно.

Ранее в среду комитет Госдумы по промышленности направил в Минтранс и Минпромторг предложение запретить эксплуатацию старых транспортных средств с целью решения экологических проблем.

По данным ГИБДД, всего в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, одна пятая часть — старше 10 лет. В настоящий момент в стране нет законов о сроках эксплуатации транспортных средств.

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