Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Фоторепортажи
8Метеорный поток Персеиды
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
15:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

Бывшая жена Ротенберга хочет продавать алкоголь и духи под его фамилией

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга решила получить дополнительную выгоду от звучной фамилии, которая досталась ей от мужа. Наталья Ротенберг может стать правообладательницей торговых знаков «Ротенберг» и Rotenberg. Под ними она планирует выпускать сладости, сообщил РБК.

Заявки на регистрацию этих товарных знаков предприниматель «Ротенберг Н. С.» (дата рождения и инициалы совпадают с данными экс-супруги бизнесмена) подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в конце 2018 года. Наталья Ротенберг намерена использовать свой бренд для разных категорий товаров и услуг — от парфюмерии, одежды и обуви до алкоголя, продуктов и даже программ для телемагазинов.

Новость
Робски, Водянова: истории «золушек», ставших женами миллионеров

Пока решения Роспатента по этим товарным знакам нет. Зато ведомство уже одобрило заявки Натальи на другие товарные знаки — «Наталья Ротенберг», Natalia Rotenberg, а также Varvara (Варварой зовут общую с Аркадием дочь), Prince Albert, The First Lady, а также Margo и The World of ARISTOCRATKA.

О том, какая продукция будет выпускаться под этими брендами, почти ничего не известно. Однако The World of ARISTOCRATKA оказался новым бизнес-проектом экс-супруги миллиардера. Она представила его в феврале на конференции XIV Всероссийского «Продфорума». Согласно описанию с сайта проекта, под брендом «Мир Аристократки» выпускаются кондитерские изделия (шоколад, зефир и т. п.), гранола и питьевая вода. Где именно они производятся и продаются, информации нет.

Аркадий и Наталья Ротенберги находились в браке с 2005 по 2013 годы, а бракоразводный процесс завершился только в июле 2016 года.

Для раздела имущества пришлось привлечь лондонский суд, к которому обращаются многие разводящиеся русские олигархи. В результате Наталья не получила долей в бизнесе экс-супруга, так как она решила ограничиться недвижимостью и другим имуществом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Открытые медиа» выяснили, что Наталья Ротенберг закрыла большую часть принадлежащих ей в Великобритании коммерческих компаний. Бывшая жена миллиардера продолжает с детьми проживать в Соединенном Королевстве, но бизнес, судя по заявкам на бренды, решила развивать в России.

Анна Шахова

Читайте также
Названа средняя зарплата сотрудника «Роскосмоса»
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро
Леонардо Ди Каприо признался, какой роли стыдится
Участница конкурсов красоты рассказала об обратной стороне шоу
Пятиметровая волна накрыла десятки туристов в Австралии
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд рублей Заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка анонсировал новый мегапроект – кольцевую платную дорогу вокруг Владивостока
Кино
«Квартал 95» показал первую пародию на Владимира Зеленского Роль президента Украины исполнил Юрий Великий
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
У россиян запретили отбирать жилье за небольшие долги по ипотеке
Дети
Настю Каменских поздравляют с беременностью Поклонники решили, что певица в положении
Леди
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле разочаровали фанатов специфическим юмором Не все оценили специфический юмор Примадонны.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь