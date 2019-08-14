Бывшая жена Ротенберга хочет продавать алкоголь и духи под его фамилией

Заявки на регистрацию этих товарных знаков предприниматель «Ротенберг Н. С.» (дата рождения и инициалы совпадают с данными экс-супруги бизнесмена) подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в конце 2018 года. Наталья Ротенберг намерена использовать свой бренд для разных категорий товаров и услуг — от парфюмерии, одежды и обуви до алкоголя, продуктов и даже программ для телемагазинов.
Пока решения Роспатента по этим товарным знакам нет. Зато ведомство уже одобрило заявки Натальи на другие товарные знаки — «Наталья Ротенберг», Natalia Rotenberg, а также Varvara (Варварой зовут общую с Аркадием дочь), Prince Albert, The First Lady, а также Margo и The World of ARISTOCRATKA.
О том, какая продукция будет выпускаться под этими брендами, почти ничего не известно. Однако The World of ARISTOCRATKA оказался новым бизнес-проектом экс-супруги миллиардера. Она представила его в феврале на конференции XIV Всероссийского «Продфорума». Согласно описанию с сайта проекта, под брендом «Мир Аристократки» выпускаются кондитерские изделия (шоколад, зефир и т. п.), гранола и питьевая вода. Где именно они производятся и продаются, информации нет.
Аркадий и Наталья Ротенберги находились в браке с 2005 по 2013 годы, а бракоразводный процесс завершился только в июле 2016 года.
Для раздела имущества пришлось привлечь лондонский суд, к которому обращаются многие разводящиеся русские олигархи. В результате Наталья не получила долей в бизнесе экс-супруга, так как она решила ограничиться недвижимостью и другим имуществом.
Ранее «Открытые медиа» выяснили, что Наталья Ротенберг закрыла большую часть принадлежащих ей в Великобритании коммерческих компаний. Бывшая жена миллиардера продолжает с детьми проживать в Соединенном Королевстве, но бизнес, судя по заявкам на бренды, решила развивать в России.