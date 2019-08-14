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15:34 (мск), источник: Известия

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом глава государства заявил в среду, 14 августа, в ходе встречи с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

Источник: Пресс-служба Президента России

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе рабочей встречи стороны обсудили переход работы строительного комплекса России с банковской системой на эскроу-счета. По словам Костина, в настоящее время виден «позитивный результат этой работы».

«Мыльных пузырей» в сфере ипотечного кредитования в ВТБ не наблюдают, отметил глава банка. «Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9», — рассказал он президенту, отметив, что в перспективе ставки могут снизиться.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — отметил Путин.

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов стало потребительское кредитование, продолжил Костин, при этом банк усилил контроль за выдачей средств.

«Мы уже не выдаем кредиты, может, наиболее проблемным заемщикам», — рассказал финансист.

Использование эскроу-счетов стало обязательным с 1 июля. По новой схеме средства дольщиков помещаются на специальный счет, доступ к которому девелоперы получат только после передачи квартир покупателям. Строительство будет производиться на банковские кредиты.

4 апреля поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов, внесла в Госдуму группа депутатов. Парламентарии из «Единой России» и «Справедливой России» предложили создать в регионах фонды для достройки жилых объектов, финансирование будет осуществлять Фонд защиты прав дольщиков.

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