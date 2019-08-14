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16:40 (мск), источник: ТАСС

РБК: глава ФАС предложил приватизировать «Победу»

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/ — Игорь Артемьев выступил за развитие внутренних перевозок лоукостера вместо международных направлений.

Источник: Агентство «Москва»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», для развития внутрироссийских перевозок. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху, пишет портал РБК, ознакомившийся с содержанием письма.

«Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер “Победа” для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке», — говорится в публикации. В пресс-службе ФАС подтвердили РБК подлинность письма.

По информации РБК, в своем письме Артемьев отметил, что «Победа» активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила внутрироссийские перелеты, а также в отдельных случаях сокращает или отменяет полеты на внутренних маршрутах.

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Глава антимонопольного ведомства предположил, что эти действия могут быть направлены на сокращение конкуренции с другими авиакомпаниями группы «Аэрофлот».

По мнению Артемьева, решения Минтранса и «Аэрофлота» при распределении международных маршрутов «Победы» должны соответствовать «государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях». Руководитель ФАС также выступил за развитие внутренних перевозок «Победы» вместо международных направлений и предложил «принять решение о приватизации «Победы» и ее выходе из группы «Аэрофлот», пишет РБК.

Представители «Победы» и Минтранса отказались от комментариев. В «Аэрофлоте» не стали комментировать идею. ТАСС направил запрос в аппарат вице-премьера Максима Акимова.

«Победа» — первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Помимо «Победы», в группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

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