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14 августа, источник: ТАСС

Dow Jones и NASDAQ потеряли более 3% на фоне инверсии доходности гособлигаций США

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Американские биржевые индексы резко негативно отреагировали в среду на новость об инверсии доходности краткосрочных и долгосрочных гособлигаций США. Соответствующая информация опубликована на сайте нью-йоркской фондовой биржи.

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Источник: Reuters

По данным на момент закрытия торгов, американский промышленный индекс Dow Jones («Доу Джонс») потерял 801 пункт (3,05%), опустившись до отметки 25478.91. Индекс S&P 500 («Эс-энд-пи 500»), который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 80,13 пункта (2,74%), до уровня 2846,19 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ (НАСДАК) потерял 242,42 пункта (3,02%) и находится на отметке 7773,9.

Газета «Уолл-стрит джорнэл» отмечает, что такое падение котировок вызвано инверсией — доходность двухлетних американских гособлигаций в среду впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг.

Последний раз этот феномен наблюдался в экономике США в 2005 году в преддверии мирового экономического кризиса 2008 года.

«Вне зависимости от того, начнется кризис или нет, это плохой знак, — приводит слова президента инвестиционной компании Farr, Miller & Washington (“Фарр, Миллер и Вашингтон”) Майкла Фарра газета “Уолл-стрит джорнэл”. — Сегодня мы будем свидетелями того, что у инвесторов значительно убавится энтузиазма».

Телекомпания Си-эн-эн подчеркивает, что инверсия доходности двухлетних и десятилетних гособлигаций предшествовала всем рецессиям в современной истории, хотя ее наличие не означает напрямую, что наступление кризиса неизбежно.

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