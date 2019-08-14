Dow Jones и NASDAQ потеряли более 3% на фоне инверсии доходности гособлигаций США

14 августа, источник: ТАСС
По данным на момент закрытия торгов, американский промышленный индекс Dow Jones («Доу Джонс») потерял 801 пункт (3,05%), опустившись до отметки 25478.91. Индекс S&P 500 («Эс-энд-пи 500»), который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 80,13 пункта (2,74%), до уровня 2846,19 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ (НАСДАК) потерял 242,42 пункта (3,02%) и находится на отметке 7773,9.
Газета «Уолл-стрит джорнэл» отмечает, что такое падение котировок вызвано инверсией — доходность двухлетних американских гособлигаций в среду впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг.
«Вне зависимости от того, начнется кризис или нет, это плохой знак, — приводит слова президента инвестиционной компании Farr, Miller & Washington (“Фарр, Миллер и Вашингтон”) Майкла Фарра газета “Уолл-стрит джорнэл”. — Сегодня мы будем свидетелями того, что у инвесторов значительно убавится энтузиазма».
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