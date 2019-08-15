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09:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Пластик превращается в кирпич. За что банки блокируют карты

Банки часто блокируют карты своих клиентов при совершении определенных операций. Что это за операции, рассказывает АиФ.ru.

Источник: РИА "Новости"

Каждый банк имеет свои правила, исходя из которых он блокирует карточки в случае совершения определенных операций. Как правило, с помощью блокировки финансовая организация пытается предотвратить кражу денег со счета клиента. Сразу оговоримся, что там, где один банк карту и операции по ней заморозит, другое кредитное учреждение может вообще не заподозрить ничего: все зависит от политики конкретной финансовой организации.

АиФ.ru пообщался с экспертами и выяснил, в каких ситуациях банки блокируют карты чаще всего.

Крупные переводы

При блокировке счетов любой банк в первую очередь руководствуется законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где указано, какие операции финансовая организация должна расценивать как подозрительные, а также перечислены операции, подлежащие обязательному контролю со стороны банка.

К примеру, обязательному контролю подлежат операции, общая сумма которых превышает 600 000 рублей, операции по получению денежных средств некоммерческими организациями от иностранных организаций, граждан и т. п. на сумму свыше 100 000 рублей.
Анна Коняева
руководитель группы компаний «Центр правового обслуживания»

Сомнительные операции

Помимо подозрительных операций, перечисленных в законе, есть еще операции, попадающие в категорию сомнительных.

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Банк может заблокировать любую операцию клиента, которая по определенным критериям может показаться ему сомнительной, и вовсе не обязательно, что ее сумма составляет 600 000 рублей и более. «Если, допустим, клиент всегда осуществляет переводы на сумму, не превышающую 20 000 рублей, то операция на значительно большую сумму, к примеру, 150 000 рублей, может показаться банку подозрительной, что послужит основанием для блокирования карты», — говорит Коняева.

Или другой пример: вы не очень активно пользуетесь картой, а тут вдруг совершаете крупный перевод или покупку в интернет-магазине, да еще и ночью.

Когда клиент совершает операцию, банк получает данные о торговой точке (получателе платежа) и анализирует информацию в соответствии со своими представлениями о платежном поведении клиента. Все операции, которые кажутся нетипичными, могут быть расценены как мошеннические.

«Как правило, при выявлении сомнительных операций банк связывается с клиентом по телефону в течение нескольких минут с просьбой подтвердить, что это действительно клиент проводит операцию. В таком случае блокировка карты не происходит», — предупреждает Коняева.

Уехал за границу, но не предупредил банк

Как рассказал АиФ.ru начальник управления клиентского обслуживания банка «Развитие-Столица» Сергей Фарберов, причиной блокировки карточки может стать выезд за границу.

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«При платежах из другой страны банк может заблокировать карту, чтобы избежать мошеннических действий в адрес своего клиента. Чаще всего это может произойти в непопулярных для путешествий странах», — объяснил он.

По словам Коняевой, некоторые страны считаются банками опасными и уязвимыми. Это, например, Турция, Таиланд, Индонезия, Болгария, страны Латинской Америки, Африки. «Счет клиента также может быть заблокирован в случае попытки проведения операции за рубежом, особенно если операция проводится на крупную сумму», — добавляет она.

Если вы собираетесь в путешествие и планируете расплачиваться там картой, обязательно сообщите об этом банку: сделать это можно в мобильном банковском приложении или по телефону горячей линии.

Банк узнал о компрометации карты

Бывает и такое, что финансовые организации узнают о факте утери или компрометации карты и блокируют ее, рассказывает директор дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов «ТрансКапиталБанка» Иван Ивкин. «Информация может поступить от платежной системы или другого банка», — отмечает он.

Отметим, что компрометацией считается попадание персональных данных банковской карты в третьи руки.

Совершено несколько операций подряд

О факте компрометации карты может свидетельствовать подозрительная активность, указывает Иван Ивкин:

Например, в течение короткого промежутка времени по карте совершаются покупки из разных стран. Таких «шаблонов» операций существует множество, они постоянно меняются в зависимости от характера активности мошенников.

По словам Сергея Фарберова, несколько одинаковых транзакций в короткий промежуток времени могут стать причиной блокировки карты. «Даже когда при оплате товаров и услуг владелец карточки разделяет чеки: такое бывает, когда клиенты участвуют в каких-нибудь акциях. Три одинаковых подарка разными чеками, три авиабилета, заправка бензина три раза по 20 литров и т. п.», — перечисляет эксперт. С высокой долей вероятности такие операции обратят на себя внимание службы безопасности банка.

Неверно введенный пин-код

В целях безопасности финансовые учреждения блокируют карты и в тех ситуациях, когда клиент неверно вводит пин-код. По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Олега Черкасова, как правило, достаточно три раза указать неверный пин-код при попытке снятия наличных в банкомате или оплате покупки в магазине, и все, карточка превращается в «кирпич».

Исполнение решения суда

Кроме того, по словам Анны Коняевой, блокировка банковской карты возможна и при наличии соответствующего постановления суда или службы судебных приставов. Как правило, в таких случаях блокируют не счет, а определенную денежную сумму на счете, подлежащую взысканию.

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