09:20 (мск), источник: Аргументы и факты
Пластик превращается в кирпич. За что банки блокируют карты
Банки часто блокируют карты своих клиентов при совершении определенных операций. Что это за операции, рассказывает АиФ.ru.
Каждый банк имеет свои правила, исходя из которых он блокирует карточки в случае совершения определенных операций. Как правило, с помощью блокировки финансовая организация пытается предотвратить кражу денег со счета клиента. Сразу оговоримся, что там, где один банк карту и операции по ней заморозит, другое кредитное учреждение может вообще не заподозрить ничего: все зависит от политики конкретной финансовой организации.
АиФ.ru пообщался с экспертами и выяснил, в каких ситуациях банки блокируют карты чаще всего.
При блокировке счетов любой банк в первую очередь руководствуется законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где указано, какие операции финансовая организация должна расценивать как подозрительные, а также перечислены операции, подлежащие обязательному контролю со стороны банка.
К примеру, обязательному контролю подлежат операции, общая сумма которых превышает 600 000 рублей, операции по получению денежных средств некоммерческими организациями от иностранных организаций, граждан
и т. п.на сумму свыше 100 000 рублей.
Помимо подозрительных операций, перечисленных в законе, есть еще операции, попадающие в категорию сомнительных.
Банк может заблокировать любую операцию клиента, которая по определенным критериям может показаться ему сомнительной, и вовсе не обязательно, что ее сумма составляет 600 000 рублей и более. «Если, допустим, клиент всегда осуществляет переводы на сумму, не превышающую 20 000 рублей, то операция на значительно большую сумму, к примеру, 150 000 рублей, может показаться банку подозрительной, что послужит основанием для блокирования карты», — говорит Коняева.
Или другой пример: вы не очень активно пользуетесь картой, а тут вдруг совершаете крупный перевод или покупку в
Когда клиент совершает операцию, банк получает данные о торговой точке (получателе платежа) и анализирует информацию в соответствии со своими представлениями о платежном поведении клиента. Все операции, которые кажутся нетипичными, могут быть расценены как мошеннические.
«Как правило, при выявлении сомнительных операций банк связывается с клиентом по телефону в течение нескольких минут с просьбой подтвердить, что это действительно клиент проводит операцию. В таком случае блокировка карты не происходит», — предупреждает Коняева.
Как рассказал АиФ.ru начальник управления клиентского обслуживания банка «Развитие-Столица» Сергей Фарберов, причиной блокировки карточки может стать выезд за границу.
«При платежах из другой страны банк может заблокировать карту, чтобы избежать мошеннических действий в адрес своего клиента. Чаще всего это может произойти в непопулярных для путешествий странах», — объяснил он.
По словам Коняевой, некоторые страны считаются банками опасными и уязвимыми. Это, например, Турция, Таиланд, Индонезия, Болгария, страны Латинской Америки, Африки. «Счет клиента также может быть заблокирован в случае попытки проведения операции за рубежом, особенно если операция проводится на крупную сумму», — добавляет она.
Если вы собираетесь в путешествие и планируете расплачиваться там картой, обязательно сообщите об этом банку: сделать это можно в мобильном банковском приложении или по телефону горячей линии.
Бывает и такое, что финансовые организации узнают о факте утери или компрометации карты и блокируют ее, рассказывает директор дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов «ТрансКапиталБанка» Иван Ивкин. «Информация может поступить от платежной системы или другого банка», — отмечает он.
О факте компрометации карты может свидетельствовать подозрительная активность, указывает Иван Ивкин:
Например, в течение короткого промежутка времени по карте совершаются покупки из разных стран. Таких «шаблонов» операций существует множество, они постоянно меняются в зависимости от характера активности мошенников.
По словам Сергея Фарберова, несколько одинаковых транзакций в короткий промежуток времени могут стать причиной блокировки карты. «Даже когда при оплате товаров и услуг владелец карточки разделяет чеки: такое бывает, когда клиенты участвуют в
В целях безопасности финансовые учреждения блокируют карты и в тех ситуациях, когда клиент неверно вводит
Кроме того, по словам Анны Коняевой, блокировка банковской карты возможна и при наличии соответствующего постановления суда или службы судебных приставов. Как правило, в таких случаях блокируют не счет, а определенную денежную сумму на счете, подлежащую взысканию.