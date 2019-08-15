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10:51 (мск), источник: РИА Новости

В Турции продавцы предлагают ограничить систему «все включено»

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы «все включено» в отелях, сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

Торгово-промышленная палата Манавгата, расположенного возле курорта Сиде, обратилась с письмом в Министерство туризма и культуры Турции с просьбой пересмотреть стандарты all inclusive и определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другому бизнесу. В письме напоминают, что Турция взяла курс на качественного туриста, способного потратить не менее 1000 долларов за визит.

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Как считают представители турецкой торговли, all inclusive «убивает» их бизнес. По их мнению, стандарты этого формата нужно пересмотреть, чтобы у продавцов и отелей была «честная конкуренция» за расходы гостей. Сегодня, как уточняют представители палаты, турист сидит в гостинице, не путешествует по стране, не тратит деньги на гастрономию и покупки за пределами отеля.

Об этом же говорят и ремесленники Аланьи. Президент местной Палаты торговцев и ремесленников Нури Демир заявил, что в то время как «отели полны, магазины стоят пустыми». При этом многие торговцы, чтобы открыть магазин к сезону, брали кредит. Но эти заемные средства отдавать не с чего: дохода у предпринимателей нет. По словам эксперта, по сравнению с 2018 годом расходы сектора торговли выросли на 20%.

Торговцы Аланьи ставят вопрос еще более кардинально: не просто «определить районы», а запретить отелям в центре города работать в формате «все включено».

Как считают представители турецких принимающих компаний, туристы, в первую очередь, россияне, стали меньше тратить по нескольким причинам. Первая касается всех иностранцев — направление возвратное, то есть многие отдыхают в Турции не в первый раз, так что экскурсии и местный шопинг им не нужны.

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Кроме того, в этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20−30%, так что большую часть средств, отложенных на отдых туристы потратили на отель.

«Если наши гости и не отказываются от отдыха в Турции, то они точно не готовы тратить в отпуске больше», — отметил представитель принимающей компании.

По словам представителя турецкой турфирмы, спрос на экскурсии у многих принимающих компаний уже упал на 30%. Более того, несмотря на рост въездного потока, спад продаж наблюдается даже в магазинах duty free в аэропорту Антальи.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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