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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россияне летом текущего года в среднем оценили справедливый и достойный уровень зарплаты в 66 тысяч рублей в месяц — таковы результаты исследования, проведенного страховой «дочкой» Сбербанка.

Источник: РИА "Новости"

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее», — говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка.

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При этом медианное значение оценки справедливой зарплаты составляет около 50 тысяч рублей, то есть половина опрошенных назвала цифру больше, половина — меньше. Эта цифра почти совпадает с текущей средней зарплатой в РФ в июне, которая, согласно подсчетам Росстата, составила 49,84 тысячи рублей.

Авторы исследования отметили различие оценок в разных социально-демографических группах населения. Так, мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тысячи рублей, женщины — 64,2 тысячи рублей. Россияне 18−30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тысячи рублей, в возрасте 40−50 лет — в 67,2 тысячи рублей. Граждане со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в размере 61,1 тысячи рублей, а с высшим образованием — 68,4 тысячи рублей.

Согласно исследованию, наивысшие оценки достойного уровня зарплат характерны для наиболее обеспеченных россиян, способных делать крупные приобретения, например купить квартиру.

В этой группе опрошенных средняя оценка справедливой зарплаты составляет 78 тысяч рублей.

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Различаются оценки и в зависимости от города проживания. Наивысшие оценки «справедливой» зарплаты дали жители Москвы — 99 тысяч рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока — 77 тысяч рублей, Хабаровска — 75 тысяч рублей. В Воронеже и Астрахани считают достойной зарплату в размере 60 тысяч рублей, в Волгограде — 59 тысяч рублей, в Липецке и Пензе — 58 тысяч рублей.

Компания «Сбербанк страхование жизни» провела исследование летом текущего года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов.

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