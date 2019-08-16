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09:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Вложения России в гособлигации США снизились почти до $10 млрд

Россия в июне 2019 года снизила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд, следует из данных американского Минфина. Российские вложения в долгосрочные казначейские бумаги США составили $5,296 млрд, в краткосрочные — $5,552 млрд.

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Источник: Reuters

Среди инвесторов лидирует Япония, впервые опередившая по инвестициям Китай. Японские вложения за июнь выросли на $21,9 млрд, достигнув $1,122 трлн. Инвестиции Китая по сравнению с маем выросли на $2,3 млрд, до $1,112 трлн.

В топ-5 инвесторов также вошли Великобритания ($341,1 млрд), Бразилия ($311,7 млрд) и Ирландия ($262,1 млрд).

Напомним, пик российских вложений в гособлигации США фиксировался в феврале 2013 года, тогда инвестиции достигли $164,3 млрд. Вывод резервов из американских госбумаг Россия начала в 2014-м на фоне введенных санкций.

Еще один этап выведения средств начался в апреле 2018-го, после новой волны антироссийских ограничений. В августе того же года Россия снизила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума.

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