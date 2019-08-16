11:15 (мск), источник: Секрет Фирмы
В России введут оплату по лицу. Но не для всех
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать товары в магазинах собственным лицом, сообщили «Ведомости».
Ранее банк анонсировал возможность расчётов с помощью отпечатков пальцев. Но, прежде чем забыть о пластике, владельцу карты придётся пройти регистрацию в магазинах с нужным оборудованием.
Вскоре держателя карты банка можно будет идентифицировать с помощью биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.
Чтобы начать оплачивать таким способом покупки, достаточно единоразово зарегистрироваться в магазине, если в нём есть нужное оборудование. Для этого потенциальный покупатель должен вставить карту в считыватель биотерминала, придумать пароль и просканировать палец или лицо.
Однако вариант с лицом подойдёт только тем, кто ранее уже сдавал свои биометрические данные в отделении Сбербанка. Кроме того, вернуть товар только по биометрии уже не получится — придётся предъявить банковскую карту.
За время действия программы в этой системе зарегистрировались 400 человек, но лишь 70% регулярно пользовались биотерминалами. При этом сильного роста числа покупок или среднего чека инициатива не принесла.
Сбербанк запустил собственную систему сбора биометрии осенью 2018 года. По словам главы банка Германа Грефа, уже к октябрю в базе данных находились «миллионы» слепков биометрических данных клиентов. В начале 2019 года такие данные начали собирать почти 3 тысячи отделений Сбербанка по всей России.
Ранее Центробанк пообещал собрать и оцифровать биометрические данные всех россиян через десять лет. Нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает широкое внедрение цифровых технологий и защиту информации граждан, бизнеса и государства. Особое внимание уделяется использованию отечественных решений в России, а также экспорту высоких технологий за рубеж.
Текст: Арина Корелина