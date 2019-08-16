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11:15 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России введут оплату по лицу. Но не для всех

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать товары в магазинах собственным лицом, сообщили «Ведомости».

Источник: РИА "Новости"

Ранее банк анонсировал возможность расчётов с помощью отпечатков пальцев. Но, прежде чем забыть о пластике, владельцу карты придётся пройти регистрацию в магазинах с нужным оборудованием.

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Вскоре держателя карты банка можно будет идентифицировать с помощью биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.

Чтобы начать оплачивать таким способом покупки, достаточно единоразово зарегистрироваться в магазине, если в нём есть нужное оборудование. Для этого потенциальный покупатель должен вставить карту в считыватель биотерминала, придумать пароль и просканировать палец или лицо.

Однако вариант с лицом подойдёт только тем, кто ранее уже сдавал свои биометрические данные в отделении Сбербанка. Кроме того, вернуть товар только по биометрии уже не получится — придётся предъявить банковскую карту.

Первая попытка организовать оплату покупок с помощью отпечатка пальца Сбербанк предпринял в 2016 году совместно с сетью магазинов «Азбука вкуса».

За время действия программы в этой системе зарегистрировались 400 человек, но лишь 70% регулярно пользовались биотерминалами. При этом сильного роста числа покупок или среднего чека инициатива не принесла.

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Сбербанк запустил собственную систему сбора биометрии осенью 2018 года. По словам главы банка Германа Грефа, уже к октябрю в базе данных находились «миллионы» слепков биометрических данных клиентов. В начале 2019 года такие данные начали собирать почти 3 тысячи отделений Сбербанка по всей России.

Ранее Центробанк пообещал собрать и оцифровать биометрические данные всех россиян через десять лет. Нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает широкое внедрение цифровых технологий и защиту информации граждан, бизнеса и государства. Особое внимание уделяется использованию отечественных решений в России, а также экспорту высоких технологий за рубеж.

Текст: Арина Корелина

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