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17:10 (мск), источник: Daily Storm

Нефтяные санкции Трампа обогатили российских экспортеров на миллиард долларов

Отсутствие на мировых рынках Ирана и Венесуэлы стимулировало спрос на нефть из России.

Источник: AP 2019

Санкции США, ограничивающие экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, оказались выгодны нефтяным компаниям России, утверждает Bloomberg.

По данным агентства, в период с ноября 2018-го по июль 2019 года российские экспортеры смогли дополнительно заработать 905 миллионов долларов.

Расчеты издания учитывают разницу между марками Urals и Brent за указанный период по отношению к среднему за пять лет показателю.

В частности, уточняет Bloomberg, спрос на Urals вырос в Средиземноморском регионе, где местные компании ранее предпочитали закупать иранскую нефть.
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Аналитик консалтинговой компании JBC Energy Констанцы Рангелова отметила решение OPEC+ по сокращению добычи, которое также положительно отразилось на ценах и продажах российской нефти. На этом фоне стоимость барреля Urals достигла максимальных показателей по отношению к Brent.

В конце апреля Вашингтон, прекративший участие в соглашении по иранской ядерной программе, возобновил санкции против Ирана, целью которых является сокращение экспорта нефти Тегераном до «нулевой отметки».

Американские власти предупредили, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат вести нефтяной бизнес с Тегераном.

Санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA США ввели в январе 2019 года. Это произошло после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны вместо Николаса Мадуро, а американские власти признали его главой государства.

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