17:10 (мск), источник: Daily Storm
Нефтяные санкции Трампа обогатили российских экспортеров на миллиард долларов
Отсутствие на мировых рынках Ирана и Венесуэлы стимулировало спрос на нефть из России.
Санкции США, ограничивающие экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, оказались выгодны нефтяным компаниям России, утверждает Bloomberg.
Расчеты издания учитывают разницу между марками Urals и Brent за указанный период по отношению к среднему за пять лет показателю.
Аналитик консалтинговой компании JBC Energy Констанцы Рангелова отметила решение OPEC+ по сокращению добычи, которое также положительно отразилось на ценах и продажах российской нефти. На этом фоне стоимость барреля Urals достигла максимальных показателей по отношению к Brent.
В конце апреля Вашингтон, прекративший участие в соглашении по иранской ядерной программе, возобновил санкции против Ирана, целью которых является сокращение экспорта нефти Тегераном до «нулевой отметки».
Санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA США ввели в январе 2019 года. Это произошло после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны вместо Николаса Мадуро, а американские власти признали его главой государства.