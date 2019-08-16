15:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Mail.ru выходит на международный уровень
Российская компания откроет
Компания Mail.ru объявила о запуске глобальной игровой платформы MY.GAMES Store, на которой собирается продавать как собственные проекты, так и продукцию сторонних издателей. Новый сервис выходит на уже устоявшийся рынок и встретится с жесткой конкуренцией.
Российская компания MY.GAMES (игровое направление Mail.ru Group) объявила о запуске
MY.GAMES была создана в мае 2019 года в результате объединения игровых активов Mail.ru Group и My.com. Основными играми компании являются Warface, Conqueror`s Blade и Hustle Castle. В июле компания объявила о выпуске новой мобильной игры American Dad! Apocalypse Soon осенью.
Одновременно к платформе будут подключены сервисы Lootdog и DonationAlerts. Первый позволяет игрокам покупать внутриигровые предметы за реальные деньги, а второй поможет стримерам монетизировать свою деятельность. Что касается сторонних издателей игр, то от продаж своей продукции на новой платформе они будут получать 70% прибыли, Mail.ru — 30%.
На этом рынке преимущественное положение занимает Steam: у сервиса свыше 90 млн пользователей, за прошлый год он заработал $33 млрд за счет продажи игр.
Другие крупные
Однако эти магазины никогда не пытались составить единоличную конкуренцию Steam — Ubisoft до сих пор выпускает там игры, несмотря на то что они привязываются к аккаунту Uplay.
Все изменилось в декабре 2018 года, когда о запуске своего
Epic начала агрессивно продвигать свой магазин, переманивая разработчиков и требуя, чтобы они выпускали игры в качестве временных эксклюзивов для компании, что вызвало неудовольствие игроков. Так,
Похожая ситуация произошла потом с игрой Borderlands 3. Также для привлечения каждую неделю Epic начала раздавать бесплатные игры. Однако на старте компания столкнулась с рядом проблем и нехваткой функций, к которым пользователи Steam уже привыкли, например синхронизация облачных сохранений.
Это вынудило Steam изменить свою политику: с октября 2018 года разработчики игр, которые собрали свыше $10 млн, начали получать 75% прибыли, а заработавшие свыше $50 млн — 80%.
В связи с этим использование Mail.ru системы 70/30 выглядит шагом назад.
Как компания собирается привлекать сторонних разработчиков, притом что есть магазины с более выгодными условиями, мы узнаем в конце года, когда Mail.ru запустит свой сервис.
Евгений Федуненко