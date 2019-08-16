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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Mail.ru выходит на международный уровень

Российская компания откроет онлайн-магазин видеоигр.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Компания Mail.ru объявила о запуске глобальной игровой платформы MY.GAMES Store, на которой собирается продавать как собственные проекты, так и продукцию сторонних издателей. Новый сервис выходит на уже устоявшийся рынок и встретится с жесткой конкуренцией.

Российская компания MY.GAMES (игровое направление Mail.ru Group) объявила о запуске онлайн-магазина видеоигр MY.GAMES Store в четвертом квартале этого года. На платформе будут как free-to-play проекты (бесплатные игры, зарабатывающие на внутриигровых микротрансакциях), так и игры, которые пользователям надо будет покупать.

Сервис рассчитан на русскоговорящую и международную аудиторию. Сейчас платформа находится в режиме бета-тестирования.

MY.GAMES была создана в мае 2019 года в результате объединения игровых активов Mail.ru Group и My.com. Основными играми компании являются Warface, Conqueror`s Blade и Hustle Castle. В июле компания объявила о выпуске новой мобильной игры American Dad! Apocalypse Soon осенью.

Основной упор в MY.GAMES Store будет сделан на собственные проекты Mail.ru, включая игры Warface и Conqueror`s Blade. Также будет представлена библиотека из игр от внешних разработчиков.
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Одновременно к платформе будут подключены сервисы Lootdog и DonationAlerts. Первый позволяет игрокам покупать внутриигровые предметы за реальные деньги, а второй поможет стримерам монетизировать свою деятельность. Что касается сторонних издателей игр, то от продаж своей продукции на новой платформе они будут получать 70% прибыли, Mail.ru — 30%.

На этом рынке преимущественное положение занимает Steam: у сервиса свыше 90 млн пользователей, за прошлый год он заработал $33 млрд за счет продажи игр.

Другие крупные компании-разработчики также имеют сервисы продажи игр: у Ubisoft есть Uplay, у Electronic Arts — Origin. Собственные магазины есть и у Besheda и Activision — Besheda.net и Battle.net. Microsoft выпускала эксклюзивные игры до недавнего времени только в магазине Windows 10.

Основной причиной отказа от Steam была несправедливая, по мнению разработчиков, политика отчислений: Steam забирал себе 30% от любой покупки, что начало вызывать раздражение у крупных разработчиков.

Однако эти магазины никогда не пытались составить единоличную конкуренцию Steam — Ubisoft до сих пор выпускает там игры, несмотря на то что они привязываются к аккаунту Uplay.

Все изменилось в декабре 2018 года, когда о запуске своего онлайн-магазина объявила Epic Games, создатель успешной игры в жанре королевской битвы Fortnite.

Основным преимуществом Epic над Steam была система отчислений, при которой Epic Game Store берет только 12% от продаж, а 88% оставляет разработчикам.
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Epic начала агрессивно продвигать свой магазин, переманивая разработчиков и требуя, чтобы они выпускали игры в качестве временных эксклюзивов для компании, что вызвало неудовольствие игроков. Так, из-за Epic в Steam отменили релиз Metro Exodus за пару недель до старта, после чего игроки начали публиковать негативные обзоры на игры серии Metro.

Похожая ситуация произошла потом с игрой Borderlands 3. Также для привлечения каждую неделю Epic начала раздавать бесплатные игры. Однако на старте компания столкнулась с рядом проблем и нехваткой функций, к которым пользователи Steam уже привыкли, например синхронизация облачных сохранений.

По горячим следам игровой мессенджер Discord объявил о запуске собственного магазина, в котором отчисления разработчикам достигали бы 90%.

Это вынудило Steam изменить свою политику: с октября 2018 года разработчики игр, которые собрали свыше $10 млн, начали получать 75% прибыли, а заработавшие свыше $50 млн — 80%.

В связи с этим использование Mail.ru системы 70/30 выглядит шагом назад.

Как компания собирается привлекать сторонних разработчиков, притом что есть магазины с более выгодными условиями, мы узнаем в конце года, когда Mail.ru запустит свой сервис.

Евгений Федуненко

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