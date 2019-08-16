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19:33 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт оценил стоимость Гренландии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Источник: Reuters

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии — крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании. Среди обсуждаемых вопросов — возможность расширить американское военное присутствие в Арктике.

Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

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«Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка 5 миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность», — сказал агентству Ордов, пояснив, что сравнение идет с «пустыми» эстонскими островами «не из теплых морей».

Говоря же об истории с Трумэном, Ордов предположил, что с учетом инфляции сумма его предложения в наши дни могла бы составить 1,5 миллиарда долларов, что составляет всего лишь 0,008% ВВП США.

«Хотя в 1946 году предложение Трумэна составляло 0,006% от ВВП. Тут принципиального отличия нет», — добавил он.

Как пояснил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, Гренландия располагает залежами золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти. При этом он отметил, что число умерших на острове и отрицательная миграция перекрывают рождаемость.

«Такая численность населения может плохо сказаться на темпах разработки природных залежей», — подытожил он.

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