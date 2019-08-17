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08:18 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере полуострова.

Источник: РИА Новости

«Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, в перспективе на севере Крыма можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли.

«В производстве военно-промышленного комплекса задействовано… огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами», — сказал Шеремет.

На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод «Титан», Крымский содовый завод, Бромный завод.

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Авария на «Крымском титане»

Год назад обострилась ситуация с кислотонакопителем химического завода «Крымский титан». Из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. «Крымский титан» был полностью остановлен. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.

В июне 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с концентрацией кислоты в кислотонакопителе «Крымского титана» находится под контролем, принимаются все меры, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации.

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