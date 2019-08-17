14:07 (мск), источник: Lenta.Ru
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти
По данным агентства, CNPC уже отменила закупку порядка пяти миллионов баррелей нефти, а также отказалась от запланированной на август погрузки сырья на танкеры.
Это первый за более чем десять лет отказ Пекина от закупок венесуэльской нефти, отмечает Bloomberg. При этом срыв поставок в августе не говорит о полном разрыве контактов Китая и Венесуэлы в сфере торговли нефтью, уточнило агентство.
Руководство CNPC пока не прокомментировало эту информацию.
В конце мая сообщалось, что после вступления в силу американских санкций Китай завершил закупки нефти у Ирана. Также США решили не продлевать исключение на закупку иранской нефти для Индии, Турции, Южной Кореи и Японии. Все они подчинились требованиям американской стороны.
США ввели санкции в отношении Венесуэлы в январе, заблокировав активы национальной нефтегазовой компании PDVSA в американской юрисдикции на семь миллиардов долларов и запретив совершать с ней сделки. После этого Китай стал главным импортером венесуэльской нефти. Позже власти США расширили ограничения на всех, кто оказывает поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Причина введения новых санкций — нежелание Мадуро покинуть свой пост, а также создание препятствий объявившему себя временным лидером страны Хуану Гуаидо.