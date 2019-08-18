01:51 (мск), источник: Газета.Ру
Туроператоры сообщили о возможном подорожании авиабилетов
Туроператоры предупредили о возможном подорожании субсидируемых и внутренних авиарейсов.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Отмечается, что Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые позволят легализовать таксу ZZ, взимаемую Транспортной клиринговой палатой (ТКП).
Уточняется, что такса ZZ, которая применяется для всех билетов, реализуемых на бланках «Транспортной клиринговой палаты» (ТКП). В случаях, когда авиаперевозчик реализует билеты на собственных бланках эта такса не взимается.
В настоящее время, размер таксы ZZ составляет 185 руб.