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01:51 (мск), источник: Газета.Ру

Туроператоры сообщили о возможном подорожании авиабилетов

Туроператоры предупредили о возможном подорожании субсидируемых и внутренних авиарейсов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые позволят легализовать таксу ZZ, взимаемую Транспортной клиринговой палатой (ТКП).

Уточняется, что такса ZZ, которая применяется для всех билетов, реализуемых на бланках «Транспортной клиринговой палаты» (ТКП). В случаях, когда авиаперевозчик реализует билеты на собственных бланках эта такса не взимается.

В настоящее время, размер таксы ZZ составляет 185 руб.

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