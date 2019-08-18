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04:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Британская фирма отказалась поставлять комплектующие для российского телескопа «Спектр-М»

Британская фирма, которая ранее поставляла углеволокно для создания космического телескопа «Спектр-М», после смены владельца, отказалась от заключенных с российской стороной договоренностей, сообщила «РИА Новости» заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева. По ее словам, отказ произошел сразу после того, как фирму купили граждане США.

Источник: АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева»

«До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории “Спектр-М”. Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам “теплые” письма», — сказала госпожа Лихачева.

По ее словам, после отказа, полученного от английской фирмы, Физический институт РАН договорился с японской группой Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ).

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Космический телескоп «Спектр-М» («Миллиметрон») должен заменить неисправный «Спектр-Р» и работать на орбите, удаленной на 1,5 млн км от Земли.

Благодаря новому телескопу, объекты во Вселенной будут наблюдаться с более высоким разрешением «картинки» и более детальной структурой.

В 2013 году планировалось, что запуск «Спектра-М» состоится в 2019 году. Позднее старт «Миллиметрона» был вынесен за пределы программы: планируется, что запуск состоится после 2030 года. Согласно официальным оценкам, за время проекта его стоимость уже выросла в 2 раза и составит 20 млрд руб.

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