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10:56 (мск), источник: Ведомости

Вексельберг и Володин полетели на открытие аэропорта в Саратове эконом-классом

Владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг и председатель Госдумы Вячеслав Володин утром 18 августа вылетели в новый аэропорт Саратова «Гагарин» эконом-классом, передает корреспондент «Ведомостей».

Саратовский аэропорт «Гагарин» в воскресенье принимает свой первый пассажирский рейс. Его выполняет авиакомпания «Победа», в салоне которой не предусмотрены места бизнес-класса. Все лайнеры «Победы» имеют моноклассную конфигурацию. Кроме того, спинки кресел там не откидываются, а расстояние между сиденьями — минимальное для самолетов Boeing 737−800. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на этом рейсе летит в качестве бортпроводника — у него есть соответствующая лицензия.

Самолет с Вексельбергом и Володиным вылетел из бизнес-терминала аэропорта «Внуково». На его борту также находятся чиновники министерства транспорта, Росавиации и сотрудники Госкорпорации по организации воздушного движения. Первый регулярный рейс в «Гагарин» тоже выполнит «Победа», он состоится 20 августа.

«Гагарин» — это второй построенный в России с нуля международный аэропорт. Первым был новый аэропорт Ростова-на-Дону «Платов». «Гагарина» построил холдинг «Аэропорты регионов», потратив на строительство 8,2 млрд руб.

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