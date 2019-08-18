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15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Британии приготовились к дефициту продуктов и лекарств из-за «жесткого» Brexit

Выход из Евросоюза без соглашения может привести к нехватке в Великобритании продовольствия, топлива и медикаментов. Об этом свидетельствуют правительственные документы, пишет The Sunday Times.

Источник: Reuters

Кроме того, согласно данным офиса кабинета министров о возможных последствиях Brexit, существует угроза обострения ситуации на границе с Ирландией, что, в свою очередь, может повлечь массовые протесты и блокирование дорог.

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В результате произойдет рост расходов на социальное обеспечение, возможны сбои с поставками топлива, лекарств и продуктов. Аналогичные риски связаны с французской таможней, — где с разного рода задержками столкнутся около 85 процентов грузовых транспортных средств, — а также с работой портов, где сбои могут продлиться до нескольких месяцев.

В документах указано, что таким образом «жесткий» Brexit способен вызвать рост цен. Кроме того, возможен рост пошлин на импорт бензина, что, по всей вероятности, приведет к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, потере порядка двух тысяч рабочих мест и забастовкам.

Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке премьер-министра Терезы Мэй. Борис Джонсон во время своей первой речи в качестве нового британского премьера 23 июля заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС грядущей осенью. Нынешний крайний срок — 31 октября.

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